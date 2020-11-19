نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر OnePlus 8t مواصفات وسعر هاتف وان بلس 8 تي وأبرز المزايا والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر و مواصفات هاتف OnePlus 8T وأهم مميزات وعيوب هاتف وان بلس 8 تي، نستعرضها معكم بالتفصيل أعزائي زوار موقع ثقفني في إطار المراجعة الشاملة للهاتف الذي يأتي مع نظام تشغيل أندرويد 11 الأحدث حتى الآن، حيث أعلنت شركة OnePlus الصينية عن إصدار هاتف وان بلس 8 تي مع مواصفات وإمكانيات ممتازة خاصة على مستوى الكاميرا والشاشة التي تأتي من النوع فلويد أموليد، مع معالج من النوع سناب دراجون 865 بلس والذي يُعد أسرع معالج في عام 2020 بالنسبة لجوالات الأندرويد، وفي موضوعنا اليوم سوف نقدم لكم مراجعة شاملة تتضمن سعر ومواصفات هاتف oneplus 8t وأهم مميزاته وعيوبه.

سعر ومواصفات هاتف oneplus 8t

يأتي هاتف oneplus 8t بلونين هما الأخضر والفضي، ويدعم تقنية بصمة الأصبع مدمجة أسفل الشاشة، ومتوفر إصدارين من الهاتف الإصدار الأول يأتي بذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة تخزين عشوائية 12 جيجا رام وذاكرة داخلية 256 جيجا بايت، ولكن لا يدعم الهاتف إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

ويدعم الهاتف حتى الجيل الخامس من الشبكات كما يدعم تركيب شريحتين من النوع nano، ويأتي هاتف وان بلس 8 تي بأبعاد طولية وعرضية 160.7×74.1 ويبلغ سمكه 8.4 مليمتر بينما يبلغ وزنه 188 جرام، مع زجاج أمامي مُقاوم من النوع كورنينج جوريلا الجيل الخامس، كما يأتي هاتف oneplus 8t مع بطارية ممتازة تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، حيث يمكن شحن سعة البطارية كاملة في 40 دقيقة تقريبا.

مواصفات كاميرا هاتف oneplus 8t

يحتوي الهاتف على 4 كاميرات خلفية أو عدسة رباعية خلفية بالاضافة إلى كاميرا أمامية واحدة، وفيما يلي مواصفات الكاميرا في هاتف oneplus 8t:

الكاميرا الأولى تبلغ دقتها 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/1.7. الكاميرا الثانية تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.2 للتصوير فائق الاتساع. الكاميرا الثالثة تبلغ دقتها 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لتصوير الأشياء الدقيقة. الكاميرا الرابعة تبلغ دقتها 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 ع مستشعر للعمق لخاصية العزل. الكاميرا الأمامية في هاتف oneplus 8t تبلغ دقتها 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.4 مع زاوية تصوير واسعة. تدعم الكاميرا الخلفية للهاتف تصوير مقاطع الفيديو بجودة 2160p”4K”@30/60fps وجودة [email protected]/60fps. تدعم الكاميرا الخلفية تصوير بانوراما ومقاطع slow motion بجودة [email protected] تدعم الكاميرا الأمامية تصوير مقاطع الفيديو بدقة [email protected] وgyro-EIS.

مواصفات الشاشة والمعالج في هاتف وان بلس 8 تي

يأتي هاتف oneplus 8t بمعالج ثماني النواة من النوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 كوالكوم سناب دراجون 865 بتكنولوجيا تصنيع 7 نانومتر بلس، ومعالج رسومي من النوع Adreno 650 وواجهة مستخدم أوكسجين 11.0.4 OxygenOS، ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد الإصدار الحادي عشر، كما يأتي الهاتف بشاشة من النوع Fluid AMOLED، يبلغ حجمها 6.55 بوصة وتبلغ دقتها 1080*2400 بكسل FHD+، مدعومة بزجاج مُقاوم من النوع كورنينج جوريلا الإصدار الخامس.

مزايا هاتف oneplus 8t

يأتي الهاتف مع كثير من المميزات والمواصفات التي يبحث عنها الجميع مثل:

هاتف oneplus 8t يدعم شبكات الجيل الخامس ويأتي بأسرع وأقوى معالج بين جوالات 2020.

يدعم شبكات الجيل الخامس ويأتي بأسرع وأقوى معالج بين جوالات 2020. يدعم الهاتف نظام التشغيل الأحدث أندرويد 11.

شاشة Fluid AMOLED تقدم أداء رائع مع طبقة حماية من النوع كورنينج جوريلا الإصدار الخامس.

كاميرا خلفية تدعم تصوير مقاطع الفيديو بجودة 4k وخاصية دعم مثبت الصورة البصري OIS.

تصميم عصري ممتاز مع وزن خفيف وبطارية قوية تدعم الشحن السريع.

عيوب هاتف وان بلس 8 تي

عيوب هاتف oneplus 8t بسطة للغاية من وجهة نظر الخبراء ومتابعي أحدث أنواع الجوالات وهي:

لا يمكن إزالة بطارية هاتف وان بلس 8 تي.

يتم توصيل السماعة الخارجية بواسطة usb type c أو من خلال محول من 3.5mm إلى usb type c، حيث أن الهاتف لا يحتوي على مدخل سماعة خارجية من نوع 3.5mm

لا يحتوي هاتف oneplus 8t على راديو ولا يدعن إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

على راديو ولا يدعن إضافة بطاقة ذاكرة خارجية. الكاميرا الأمامية لا تقدم أفضل أداء، وينافسها العديد من جوالات الفئة المتوسطة.

سعر وان بلس 8 تي في مصر والدول العربية

يبلغ سعر هاتف وان بلس 8 تي في مصر وفقا لآخر تحديث بالأسواق المصرية 10800 جنيه مصري، بينما يبلغ سعر الهاتف في المملكة العربية السعودية 2699 ريال سعودي، وفي الكويت وصل سعر الهاتف إلى 158 دينار كويتي، وبلغ سعره في الأسواق القطرية حوالي ألفي ريال قطري، أما في الامارات فقد بلغ سعر هاتف oneplus 8t حوالي 1949 درهم إماراتي.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا حول هاتف وان بلس 8 تي أحدث إصدارات شركة OnePlus الصينية، حيث قدمنا لكم مراجعة شاملة تتضمن مواصفات الهاتف الذي يدعم نظام تشغيل أندرويد 11، واستعرضنا خلال موضوعنا سعر الهاتف في مصر والدول العربية، بالاضافة إلى أهم مزايا وعيوب هاتف oneplus 8t.