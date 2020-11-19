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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومميزات وعيوب iphone 12 pro بالتفصيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة عيوب iphone 12 pro بالتفصيل سنتحدث عن تحفة شركة آبل الجديدة ونسخة 12 pro، وسنتعرف على أهم مواصفاتها ومايميزها عن غيرها من الإصدارات الأخري، فلقد حرصت الشركة على طرح أكثر من إصدار لجذب أكبر شريحة من المستخدمين، ويأتي ipone 12 pro بأقوي معالج في تلك الفئة ليمنح الهاتف أداء قوي جداُ لا مثيل له، ويدعم شبكة الجيل الخامس، ويقاوم الماء والغبار تحت عمق كبير ولفترة طويلة، وتم تصنيعة من خامات أكثر متانة من أجيال آيفون السابقة وإليكم التفاصيل.
سعر ومميزات وعيوب iphone 12 pro بالتفصيل
دائم ماتحرص شركة آبل على تقديم مواصفات مميزة وفريدة لعشاق تلك الفئة، والتي تجعلها تتربع على عرش الهواتف ولا يستطيع أحد هزيمتها على الرغم من المنافسة الشديدة، وأبرز مواصفات iphone 12 pro هي:
- مستوي مقاومة الهاتف ممتازة يستطيع الصمود لمدة 30 دقيقة، تحت الماء في عمق 6 أمتار، دون أن يتأثر بالماء أو الغبار، ومعه شهادة بذلك من ال IP68.
- الهاتف مصنع من خامات قوية جداً مقارنة بإصدارات آيفون الأخرى، بمقدار 4 مرات.
- يوجد في الأسواق ثلاث إصدارات مختلفة من iphone 12 pro والاختلاف يكمن في مساحة الذاكرة العشوائية والصلبة وبتأكيد السعر، النسخة الأولى 128 جيجا بايت، ورام 6 جيجا بايت، النسخة الثانية 256 جيجا بايت، ورام 6 جيجا بايت، والنسخة الأخيرة 512 جيجا بايت، ورام 6 جيجا بايت.
- يدعم جميع شبكات الاتصال بما فيهم شبكة الجيل الخامس، ويدعم شريحتين للاتصال، إحداهما بتقنية النانو والأخرى ب ESIM، ويدعم ال NFC وهي تقنية الاتصال قريب المدي.
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