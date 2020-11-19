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عمر شويل - جدة عيوب iphone 12 pro بالتفصيل سنتحدث عن تحفة شركة آبل الجديدة ونسخة 12 pro، وسنتعرف على أهم مواصفاتها ومايميزها عن غيرها من الإصدارات الأخري، فلقد حرصت الشركة على طرح أكثر من إصدار لجذب أكبر شريحة من المستخدمين، ويأتي ipone 12 pro بأقوي معالج في تلك الفئة ليمنح الهاتف أداء قوي جداُ لا مثيل له، ويدعم شبكة الجيل الخامس، ويقاوم الماء والغبار تحت عمق كبير ولفترة طويلة، وتم تصنيعة من خامات أكثر متانة من أجيال آيفون السابقة وإليكم التفاصيل.

سعر ومميزات وعيوب iphone 12 pro بالتفصيل

دائم ماتحرص شركة آبل على تقديم مواصفات مميزة وفريدة لعشاق تلك الفئة، والتي تجعلها تتربع على عرش الهواتف ولا يستطيع أحد هزيمتها على الرغم من المنافسة الشديدة، وأبرز مواصفات iphone 12 pro هي: