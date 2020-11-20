نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر OnePlus 8T في السعودية والدول العربية وأهم مواصفات الهاتف في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر OnePlus 8T في السعودية ،اطلقت شركة OnePlus هاتفها أحدث هواتفها OnePlus 8T والذي يعتبرا منافساً قوياً في الأسواق العالمية مع أقوى الهواتف الذكية التي أُنتجت معه في نفس التوقيت كسلسلة هواتف الآيفون 12، حيث أن هاتف ون بلس 8 تي يتمتع بمواصفات متميزة جعلته يتفوق على هواتف رائدة آخرى، سنناقش سعر هاتف OnePlus 8T في السعودية والدول العربية وأهم مواصفاته ومايميزه عن الهواتف الآخرى.
مواصفات هاتف ون بلس 8 تي
- يأتي الهاتف بوزن 188 جرام مع أبعاد7×74.1×8.4 مم.
- الهاتف مصنوع من الألومنيوم من الخلف والزجاج من الأمام.
- الهاتف يدعم شريحتي إتصال.
- يدعم الهاتف حتى شبكات الجيل الخامس.
- الهاتف محمي بطبقة خارجية تسمى Corning Gorilla Glass.
- شاشة الهاتف Fluid AMOLED وتأتي بحجم 6.55 بوصة ودقتها 1080×2400 بكسل.
- معالج الهاتف من كوالكم سناب دراجون 865 ثماني النواه.
- نظام تشغيل الهاتف أندرويد 10 مع واجهة OxygenOS 11.
- مساحة الهاتف الداخلية 128 جيجا والذاكرة العشوائية 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت و12 رام.
- كاميرا الهاتف الخلفية رباعية 48+16+5+2 ميجا بكسل، كما تدعم تصوير الـ HDR وPanorama.
- الكاميرا الأمامية للهاتف 16 ميجا بكسل وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة [email protected]
- الهاتف به سماعات أستريو ولكن لا يدعم منفذ اسماعات الأذن الـ 3.5 ملم.
- الهاتف مدعم بخاصية الأمان بصمة الأصبع وفتح الهاتف بـ Face Unlock.
- يدعم الهاتف خاصية NFC.
- تأتي البطارية الهاتف بقوة 4500 مللي أمبير ونوعها ليثيوم بوليمر وتدعم الشحن السريع بقوة 65 وات.
- الهاتف متواجد في الأسواق باللون الفضي والأخضر.
يمكن مراجعة أسعار الهواتف الذكية على مدار اليوم من خلال موقع ثقفني وهذا من أختيار فريق ثقفني : هاتف Galaxy Z Fold 2 وهاتف Note 20 Ultra
سعر OnePlus 8T في السعودية والدول العربية
- سعر هاتف OnePlus 8T بالدولار للنسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام 705 دولار، وللنسخة الـ 256 و 12 جيجا رام 825 دولار.
- سعر الهاتف في السعودية للنسخة 128 جيجا بايت و8 جيجا رام بـ 2699 ريال، أما نسخة 256 جيجا بايت و12 رام بـ 2899 ريال.
- سعر الهاتف في مصر للنسخة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام 11 ألف جنيه، وللنسخة الـ 256 جيجا بايت و12 رام بـ 13 ألف جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر OnePlus 8T في السعودية والدول العربية وأهم مواصفات الهاتف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.