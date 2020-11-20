نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر OnePlus 8T في السعودية والدول العربية وأهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر OnePlus 8T في السعودية ،اطلقت شركة OnePlus هاتفها أحدث هواتفها OnePlus 8T والذي يعتبرا منافساً قوياً في الأسواق العالمية مع أقوى الهواتف الذكية التي أُنتجت معه في نفس التوقيت كسلسلة هواتف الآيفون 12، حيث أن هاتف ون بلس 8 تي يتمتع بمواصفات متميزة جعلته يتفوق على هواتف رائدة آخرى، سنناقش سعر هاتف OnePlus 8T في السعودية والدول العربية وأهم مواصفاته ومايميزه عن الهواتف الآخرى.

مواصفات هاتف ون بلس 8 تي

يأتي الهاتف بوزن 188 جرام مع أبعاد7×74.1×8.4 مم. الهاتف مصنوع من الألومنيوم من الخلف والزجاج من الأمام. الهاتف يدعم شريحتي إتصال. يدعم الهاتف حتى شبكات الجيل الخامس. الهاتف محمي بطبقة خارجية تسمى Corning Gorilla Glass. شاشة الهاتف Fluid AMOLED وتأتي بحجم 6.55 بوصة ودقتها 1080×2400 بكسل. معالج الهاتف من كوالكم سناب دراجون 865 ثماني النواه. نظام تشغيل الهاتف أندرويد 10 مع واجهة OxygenOS 11. مساحة الهاتف الداخلية 128 جيجا والذاكرة العشوائية 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت و12 رام. كاميرا الهاتف الخلفية رباعية 48+16+5+2 ميجا بكسل، كما تدعم تصوير الـ HDR وPanorama. الكاميرا الأمامية للهاتف 16 ميجا بكسل وتدعم تصوير الفيديوهات بجودة [email protected] الهاتف به سماعات أستريو ولكن لا يدعم منفذ اسماعات الأذن الـ 3.5 ملم. الهاتف مدعم بخاصية الأمان بصمة الأصبع وفتح الهاتف بـ Face Unlock. يدعم الهاتف خاصية NFC. تأتي البطارية الهاتف بقوة 4500 مللي أمبير ونوعها ليثيوم بوليمر وتدعم الشحن السريع بقوة 65 وات. الهاتف متواجد في الأسواق باللون الفضي والأخضر.

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سعر OnePlus 8T في السعودية والدول العربية