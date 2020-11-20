نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن جواهر فري فاير FREE FIRE مجانا_طرق الحصول على جواهر فري فاير 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير FREE FIRE مجانا كيفية الحصول على جواهر فري فاير مجاناً؟ فهذا السؤال متداول بشكل كبير بين مستخدمي لعبة فري فاير، حيث أن الجواهر تسمح لهم بشراء كافة الأشياء الموجودة باللعبة، وعلى الرغم من أن هذ الجواهر مدفوعة ولكن هناك الكثير من الطرق الشرعية ومنها أيضاً الغير شرعية والتي ينتج عنها قفل حسابك الخاص باللعبة، ويوجد أيضاً الكثير من الطرق التي تضيع وقتك دون جدوى، حيث أن نجد الكثير من الطرق المنتشرة وهمية فلا تتعب نفسك بالجري ورائها، لأننا سوف نقدم لكم اليوم أفضل الطرق التي تساعد في الحصول على جواهر فري فاير.

شحن جواهر فري فاير 2020 مجاناً

الجواهر الماسية هي العملة المستخدمة في لعبة فري فاير، حيث يحتاج اللاعبون ذلك الأحجار الكريمة للقيام بشراء الأسلحة والجنود والملابس وأيضاً الشخصيات، فقد نجد أن الكثير من اللاعبون في هذه اللعبة لا تؤثر الجواهر على لعبتهم ولكن يفضلون امتلاك الكثير بغرض التباهي بها أمام المنافسين.

وعلى الرغم من ذلك فإن الجواهر مكلفة ولن يتمكن كافة اللاعبين شرائها، وبعد ذلك يبحث اللاعبون عن طرق بديلة من أجل الحصول على الجواهر العملة المصرح بها داخل اللعبة، دون أن يضطر للإنفاق من جيبه.

طرق الحصول على جواهر فري فاير مجانا

الطريقة الأولى

يوجد الكثير من المواقع التي تمنح المستخدمين جواهر فري فاير مجانا في مقابل القيام ببعض الإجراءات الكثير من المهام المتنوعة، والتي قد تتمثل مثلاً في مشاهدة فيديو من على موقع اليوتيوب أو القيام بزيادة أحدى المواقع أو حتى القيام بتطبيقها على الهاتف الجوال، والقيام بإنشاء حساب عليه، ويوجد معظم المواقع تمنحك 20 قطعة مالية لكل مهمة تقوم بها ولكن لا يمكن استبدالها بالجواهر.

الطريقة الثانية