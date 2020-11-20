نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق التسويق الالكتروني وأفضل برامج وأدوات لتسويق منتجك بكل سهولة عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التسويق الالكتروني متعددة وتعتمد على كثير من الأدوات والبرامج حتى تحقق النتائج المرجوة، حتى نتعلم تلك الطرق يجب في البداية معرفة ما هو التسويق الإلكتروني؟، وذلك من منظور عملي ومن منظور علمي أيضا، حيث أن هناك منظور خاطئ عند الكثير وهو أن من يتعلم التسويق الإلكتروني سيتعلم كيف يُنشئ حملة ترويجية عبر الإنستجرام، أو كيف يُنشئ حملة ترويجية عبر تويتر أو عبر Google Adwords، ولا شك أن هذا يُعد جزء مهم من التسويق الإلكتروني، ولكن هناك جزء أهم من ذلك ويجب أن نتعلمه وهو التسويق عبر المحتوى، وبدون محتوى لا يستطيع أحد إطلاق حملة ترويجية، ولنتعلم التسويق عبر المحتوى يجب معرفة ما هو فن التسويق الإلكتروني بشكل عام، وماهي أهم طرق التسويق الالكتروني.

ما هي طرق التسويق الالكتروني للمنتجات أونلاين

إذا أردت صنع محتوى الآن للتسويق لجوال مثلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا أردت صنع محتوى بفاعلية كبيرة جدا، فإن السؤال الأول الذي يجب أن أسأل نفسي به هو ما هو الهدف من هذه الحملة الترويجية؟، حيث أن هناك عدة أسباب في الحملات التسويقية والترويجية وليس فقط المبيعات، وزيادة المبيعات واحد من الأهداف التي نسعى إليها بكل تأكيد ولكن علينا معرفة أن 90 % من الشركات الكبيرة جدا جميع حملات التسويق الالكتروني لديها لا تكون لزيادة المبيعات بشكل مباشر.

على سبيل المثال شركة APPLE عند إعلانها عن جوالها أيفون، فأنها لا تعتمد في طرق التسويق الالكتروني على صيغة أن هناك جوال جديد اشتريه بقيمة 5000 ريال سعودي لا يمكن!، وإنما عند البحث على مواقع الشركة وحساباتها نجد أنها فقط تذكر المزايا الخاصة بالجوال والتي من خلالها توضح للمشتري لماذا يلجأ لشراء أبل أكثر من أي جوال أخر، وما الفارق بينه وبين السابق، ولكنهم فقط يسعون لبناء وعي عن المنتج وهو أحد أساسيات فن التسويق الإلكتروني، فإن بناء الوعي هو أول خطوة من خطوات الشراء لدى أي شخص.

ومن ناحية أُخرى فإن الطرق التي تتبعها المتاجر والمحلات الخاصة بالبيع في التسويق الالكتروني للمنتج لن تعتمد على عرض مزايا الجوال مثلا، وإنما فقط عبر حساباتها وإعلاناتها الترويجية تُظهر صورة الجوال مُرفق معه سعره، وما عليها فعله مثلا هو تخفيضات خاصة تجعل المُشتري يُفضل الشراء من خلال هذا المتجر عن غيره، وهنا يكون هدف الحملة الترويجية هو زيادة المبيعات بشكل مباشر، ولكن الفكرة في كيفية صناعة المحتوى الذي يحقق هذا الهدف، ولصنع محتوى فعال يجب معرفة الأهداف التسويقية بعناية قبل تعلم طرق التسويق الالكتروني.

الأهداف التسويقية التي تتخذها الشركات في حملتها الترويجية

تُعد الأهداف التسويقية هي أول خطوة والتي نحتاج لها في أي حملة تسويقية لنُطلقها، أحد أهم الأهداف الترويجية هي زيادة الحصة السوقية، حيث نلاحظ في بعض الشركات وخاصة المطاعم نجدهم يعرضون مثلا بيتزا حجم large فقط بسعر 3 ريال، وبكن قيمة الجبن فقط في البيتزا هي 3 ريال ونفكر كيف يحقق هذا المطعم ربح، ولكن في الحقيقة أن هناك حملات عديدة ومتنوعة ولكن هذه الحملة هدفها لم يكن تحقيق أرباح، وإنما الهدف هو زيادة الحصة التسوية حتى يصل لأكبر قدر ممكن من الناس، وبعد ذلك يُمكن أن يشتري منتج أخر جديد سيطلقه مثلا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر.

أفضل برامج تسويق الكتروني

كل من اهتم بالعمل في التسويق الالكتروني يعرف برامج AM Control وFT Control، حيث أنهما يُعدان من أشهر البرامج التي يتم استخدامها في التسويق محليا وعالميا، ولكن من أهم عيوب تلك البرامج أنهما يحتاجان للشراء عبر الإنترنت بمبالغ باهظة الثمن، وهناك عدة برامج أُخرى ومنها :

طرق التسويق الالكتروني عبر استخلاص بيانات الايميل، وهي تعتمد على برنامجي Email sender وEmail scraper.

عبر استخلاص بيانات الايميل، وهي تعتمد على برنامجي Email sender وEmail scraper. طرق التسويق الالكتروني عبر استخلاص بيانات الفيسبوك، وتعتمد على برامج Create existing facebook account، وبرنامج Data Scraperfacebook، وبرنامج facebook messenger sender، وبرنامج facebook group publisher

عبر استخلاص بيانات الفيسبوك، وتعتمد على برامج Create existing facebook account، وبرنامج Data Scraperfacebook، وبرنامج facebook messenger sender، وبرنامج facebook group publisher برامج تسويق الكتروني أخرى مثل برنامج page Operations، وبرنامج Content research، وبرنامج Page Tracker.

طرق وأدوات التسويق الالكتروني

هناك إستراتيجية شهيرة جدا تُسمى Comparative Advertising وهي إحدى طرق التسويق الالكتروني، حيث أن هذا الأُسلوب تستخدمه الشركات بشكل كبير في حالة سعيهم لربح حصة كبيرة من العملاء، لذا فإن زيادة المبيعات ليست كل الأهداف التسويقية ولكن هُناك أهداف تسويقية أُخرى كما ذكرنا، حيث أن هناك أهداف أُخرى ليس لها علاقة بالمبيعات على الإطلاق، حيث يتم قياس مدى نجاح الحملة الترويجية من خلال تحقيق الأهداف المرجوة منه وليست المبيعات.

لذا إذا كنت تريد تعلُم طرق التسويق الالكتروني يجب عليك تعلُم التسويق جيدا في البداية، حيث أن التسويق الإلكتروني أحد وسائل التسويق وأداة من أدواته مثل التسويق عبر التليفزيون مثلا أو التسويق عبر الراديو، لذا التسويق الإلكتروني إحدى الأدوات التي نتعلم من خلالها التسويق بمفهومه العام.