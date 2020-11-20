نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انشاء اعلان مجانى على جوجل وكيفية الحصول على كوبونات جوجل ادورد مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انشاء اعلان مجانى على جوجل وطريقة انشاء حمله اعلانية ناجحة على جوجل ادورد، وكيفية الحصول على كوبونات جوجل ادورد مجانية وطريقة إرفاق كوبون جوجل ادورد داخل الحساب، حيث يمكنك التسويق لمنتجك أو خدماتك عن طريق استخدام اعلانات جوجل ادورد المجانية، وذلك عبر انشاء حساب على جوجل ادورد واستخدام كوبونات جوجل ادورد في انشاء حملة اعلانية للترويج لمنتجك أو خدماتك، وفي موضوعنا اليوم سوف نشرح الحصول على كوبون جوجل ادورد واستخدامه في انشاء اعلان مجانى على جوجل.

انشاء اعلان مجانى على جوجل

يحتاج الكثير منا لإنشاء إعلانات على متصفح جوجل مجانا؛ وذلك لما تتكلفه الاعلانات عادة من مبالغ باهظة، وبعد البحث توصلنا لطريقتين للحصول على كوبونات جوجل ادورد مجانية، والتي يتم الاحتفاظ بقيمتها وإنشاء إعلان مجاني بتلك القيمة الدولارية، ونقدم لكم في السطور القليلة التالية طرق الحصول مجانا على كوبون جوجل ادورد من أجل انشاء اعلان مجاني على جوجل.

طرق الحصول على كوبونات جوجل ادورد

الطريقة الأولى لإنشاء حملة اعلانية علي قوقل ادورد هي أن هناك بعض الشركات التي تُقدم أكواد مجانية لجوجل، كل ما علينا هو وضع اسم الشركة في مُحرك بحث جوجل ثم شراء دومين أو إستضافة أو شراء أي خدمة من خلال الشركة، وعلى الفور نستطيع الحصول على كوبونات أو أكواد خصم جوجل بشكل مجاني، حيث تقوم الشركة بإرسال بريد إلكتروني يحوي تلك الكود، وتختلف قيمة كوبون اعلانات قوقل ادورد حسب الشركة والقيمة الشرائية.

الطريقة الثانية للحصول على كوبونات جوجل ادورد وانشاء اعلان مجانى على جوجل، هي عبر التحدث مع وكيل أو شركة مُعتمدة تابعة لجوجل، وسيتم الحصول على كوبون جوجل مجانا وعلى الفور، وتختلف قيمة الكوبون حسب كل دولة حيث أنه إذا كنت تقيم في المملكة العربية السعودية وعند الاشتراك بقيمة 200 ريال لشراء أي خدمة، يمكنك الحصول على كود بقيمة 800 ريال زيادة على القيمة التي تم دفعها، ويتم صرف هذا المبلغ هدية ويتوقف أيضا على نوع الكوبون.

كوبونات قوقل ادورد نوع من أنواع العروض الترويجية المتعددة على مستوى دول العالم، فمثلا في دولة الكويت فقط اشتري خدمة وأحصل على كوبون بقيمة 75 دولار هدية، وعن دولة البحرين فقط اشتري خدمة بقيمة 25 دولار واحصل على كوبون بقيمة 75 دولار هدية، ودولة الأرجنتين تمنح مواطنيها كوبونات بقيمة 700 دولار، وعن دولة الإمارات فقط اشترك بقيمة 100 واحصل على كود بقيمة 300 وغيرها.

طرق إرفاق كوبون جوجل ادورد داخل الحساب

تستطيع بكل سهولة استخدام كوبونات جوجل ادورد في انشاء اعلان مجانى على جوجل، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب انشاء حساب على Google Adwords .

. يتم الضغط على ذر الفاتورة والدفعات داخل الحساب.

يتم الضغط على الإعدادات ثم اختيار إدارة الشفرات الترويجية أسفل الشاشة.

يتم إدخال الشفرة الترويجية الخاصة بالشركة التي تم الحصول على كوبون جوجل ادرود من خلالها، ثم نضغط على حفظ.

من خلالها، ثم نضغط على حفظ. على الفور سنلاحظ وصول الكوبون بقيمته في حسابك على جوجل وعبر هذا يمكنك انشاء اعلان مجانى على جوجل.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول كيفية انشاء حملة اعلانية ناجحة علي جوجل ادورد، وطريقة الحصول على كوبونات خصم جوجل ادورد مجانية بوسيلتين مختلفتين، وخطوات إرفاق كوبون جوجل ادورد داخل الحساب للتمكن بكل سهولة من انشاء اعلان مجانى على جوجل.