طريقة شحن جواهر فري فاير FREE FIRE مجانا_ شحن لعبة فري فاير بالمجان 2020

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عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير FREE FIRE مجانا 2020، هناك العديد من الطرق الذي يتم استخدامها للحصول على جواهر فري فاير ولكن معظمهم موجود للايقاع بك لأجل تهكير حسابك على الفيس بوك واختراقك، فليس كل ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي صحيح فلابد من الابتعاد تماماً عن الروابط المشكوك في صحتها التي تطلب منك دخول المعلومات الشخصية الخاصة بك، وسوف نستعرض لكم من خلال هذا الموضوع الطريقة الصحيحة لشحن جواهر فري فاير مجاناً بدون التعرض لأي مشكلة أو الحاجة إلى استخدام بطاقات بنكية.

طريقة شحن جواهر فري فاير FREE FIRE مجانا 2020

يوجد عدة طرق صحيحة لشحن الجواهر ويمكن أن تكون غير متوفرة بجميع الدول العربية، فإذا كان لا يتوفر لديك بطاقة بنكية سواء فيزا أو ماستر كارد وترغب بشحن جواهر فري فاير فهذا متاح بعدة دول مختلفة منها المغرب، حيث أن شبكات الاتصال المغربي تقدم خدمة شحن رصيدك بجوجل بلاي وعندها يستطيع اللاعب شراء جواهر فري فاير بسهولة كبيرة جداً باتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الهاتف لحساب بلاي ستور.

ثم تجد أمامك كلمة طرق الدفع يتم النقر عليها.

تظهر قائمة نقوم باختيار طريقة الدفع لخدمة اتصالات المغرب على جوجل بلاي أو او اينوي.

بعد ذلك لا يوجد أمامك سوى أن تقوم بشحن عرض *9 على اتصالات المغرب وشراء المجوهرات من داخل اللعبة.

طريقة تحويل المتجر لأمريكي لشحن جواهر فري فاير

هناك عدة خطوات يجب اتباعها لشحن جواهر فري فاير وهي:

الدخول إلى علامة أعلى واجهة متجر جوجل بلاي وهي علامة 3 نقاط. ثم الدخول لطرق الدفع. بعدها يتم الدخول على إعدادات الدفع الأخرى. اختيار علامة جوجل كروم. الدخول على علامة 3 شرط بعدها الإعدادات. قم بتغيير البلد للولايات المتحدة بحساب الدفعات. ثم القيام بكتابة العنوان والوصف لأي عنوان أمريكي. اخر خطوة وهي حفظ كل هذه البيانات.

طريقة أخرة لشحن جواهر فري فاير مجاناً

أيضاً يجب أن يتم اتباع خطوات مختصرة للشحن بطريقة شرعية ومجانية وهي: