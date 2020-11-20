نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً سعر ومواصفات جهاز بلايستيشن PlayStation 5 .. جهاز الألعاب المنتظر PS5 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات جهاز بلايستيشن PlayStation 5 الجديد، فقد أطلقت شركة سوني اليابانية جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5 بلاي ستيشن 5 الذي وصل إلى جميع أنحاء العالم، حيث أتاحت الشركة المصنعة إمكانية الحجز المسبق لشراء الجهاز منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، وقد أبرز وكالة رويترز العالمية زيادة طلبات الشراء الكبيرة للجهاز الجديدة محققة رقم قياسي جديد دخال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم حجز خلال 12 ساعة فقط أجهزة تساوي ما تم حجزة لشراء جهاز Play Station 4 السابق على مدار 12 أسبوع كامل، لذلك سنقدم لكم في السطور التالية سعر ومواصفات جهاز PlayStation بلايستيشن 5 الجديد من خلال موقعنا ثقفنى.

سعر ومواصفات جهاز بلايستيشن PlayStation 5 الجديد

سعر ومواصفات جهاز PlayStation بلاي ستيشن 5

يأتي جهاز PlayStation بلاي استيشن 5 الجديد بسعر 400 دولار أمريكي، و1500 ريال سعودي، على أن يصل سعره إلى 6250 جنيه مصري، وحول مواصفات الجهاز الجديدة من المقرر أن ينطلق بمعالج ثماني النواب بتردد 3.5 جيجاهرتز من نوع AMD Zen 2، وإليكم باقي المواصفات:

يأتي معالج الرسوم بقوة 10.3 تيرافلوس والتي تعمل على تشغيل الألعاب من نوع 4K ونوع المعالج AMD Radeon RDNA.

كما يأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائية

رامات بقدرة 16 جيجا بايت من نوع GDDR6 بقدرة على نقل البيانات

بسرعة 448 جيجا بيت في الثانية الواحدة.

المساحة التخزينية يحمل الجهاز Hard Disk بحجم 825 جيجا بايت.

تعمل أجهزة بلاي ستيشن 5 بجودة فيديو تصل إلى 4k

كما يدعم تشغيل الفيديو بجودة 8k ثلاثي الأبعاد.

سعر ومواصفات بلاي ستيشن 5 جهاز الألعاب المنتظر PS5 الجديد

عيوب جهاز بلاي ستيشن PlayStation 5

كما يرغب الجميع في معرفة عيوب جهاز بلاي ستيشن PlayStation 5 المتوقع أن تقابلهم خلال اللعب، وقد تحدث البعض حول إحدى المشاكلة التقنية التي قد تواجه اللعب بعد العودة من وضع الراحة Rest Mode فيقول البعض أن المشكلة تظهر بشكل عام ويقول البعض الآخر أن المشكلة تظهر عند تشغيل وضع Rest Mode من داخل اللعبة والتي قد تتسبب في تعطيل الجهاز بصورة مؤقتة.

كما واجه البعض الأخر مشكلة أثناء نقل البيانات من منصة بلاي ستيشن 4، ولذلك يجب انشاء اتصال بين منصتي بلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5 عن طريق كابل USB أو شبكات الواي فاي و LAN، بالإضافة إلى مشكلة أخرى تظهر بعد تسجيل الدخول في الحساب الشخصي للاعب حيث يطلب الجهاز تحديث البيانات وبعد البدء في التحديث تظهر رسالة جاري تحديث البيانات لأجل غير مسمى.