نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معالجات رسومات انفيديا .. المزايا والإصدارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرف على أهم التفاصيل التي تخص وحدة معالجة الرسوم وخصوصا معالجات رسومات انفيديا لأجهزة الكمبيوتر وغيرها، وحدة معالجة الرسومات (GPU) عبارة عن دائرة إلكترونية متخصصة مصممة لمعالجة الذاكرة وتغييرها بسرعة لتسريع إنشاء الصور في مخزن الإطار المخصص للإخراج إلى جهاز العرض.

تُستخدم وحدات معالجة الرسومات في الأنظمة المضمنة والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ومحطات العمل ووحدات التحكم في الألعاب.

تتميز وحدات معالجة الرسومات الحديثة بكفاءة عالية في معالجة رسومات الكمبيوتر ومعالجة الصور. هيكلها المتوازي للغاية يجعلها أكثر كفاءة من وحدات المعالجة المركزية للأغراض العامة (CPUs) للخوارزميات التي تعالج كتل كبيرة من البيانات بشكل متوازٍ.

في الكمبيوتر الشخصي، يمكن أن تكون وحدة معالجة الرسومات (GPU) موجودة على بطاقة فيديو أو مضمنة في اللوحة الأم. في بعض وحدات المعالجة المركزية يتم تضمينها في قالب وحدة المعالجة المركزية CPU.

تاريخ وحدة معالجة الرسوم

في السبعينيات ، كان مصطلح “GPU” يشير في الأصل إلى وحدة معالج الرسومات ووصف وحدة المعالجة القابلة للبرمجة التي تعمل بشكل مستقل عن وحدة المعالجة المركزية والمسؤولة عن معالجة الرسومات والإخراج.

في وقت لاحق في عام 1994 ، استخدمت شركة Sony المصطلح في إشارة إلى وحدة معالجة الرسومات (GPU) الخاصة بوحدة التحكم في PlayStation والتي صممتها توشيبا. ,تم تقديمه على أنه معالج أحادي الرقاقة مع تحويل متكامل وإضاءة وإعداد وقص مثلث ومحركات عرض.

معالجات رسومات انفيديا

تصمم شركة انفيديا وحدات معالجة الرسومات (GPU) لأسواق الألعاب والأسواق الاحترافية، فضلاً عن نظام وحدات الرقاقة (SoCs) لسوق الحوسبة المتنقلة والسيارات. ويعتبر خط إنتاج معالجات رسومات انفيديا GPU الأساسي المسمى “GeForce” ، في منافسة مباشرة مع منتجات “Radeon” من Advanced Micro Devices.

الإضافة إلى تصنيع وحدة معالجة الرسومات ، توفر انفيديا Nvidia قدرات معالجة متوازية للباحثين والعلماء تتيح لهم تشغيل تطبيقات عالية الأداء بكفاءة. يتم نشرهم في مواقع الحوسبة الفائقة حول العالم.

وفي الآونة الأخيرة، انتقلت إلى سوق الحوسبة المحمولة ، حيث تنتج معالجات Tegra المحمولة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بالإضافة إلى أنظمة الملاحة والترفيه في السيارة.

قائمة معالجات رسومات انفيديا لسطح المكتب

1Pre-GeForce

2 GeForce 256 series

3 GeForce2 series

4 GeForce3 series

5 GeForce4 series

6 GeForce FX (5xxx) series

7 GeForce 6 (6xxx) series

8 GeForce 7 (7xxx) series

9 GeForce 8 (8xxx) series

10 GeForce 9 (9xxx) series

11 GeForce 100 series

12 GeForce 200 series

13 GeForce 300 series

14 GeForce 400 series

15 GeForce 500 series

16 GeForce 600 series

17 GeForce 700 series

18 GeForce 900 series

19 GeForce 10 series

20 Volta series

21 GeForce 16 series

22 GeForce 20 series

23 GeForce 30 series

مزايا معالجات رسومات انفيديا

تمتلك NVIDIA الكثير من عمليات البحث والتطوير المستثمرة في تقنيات التطوير الخاصة بها. يمكن لبطاقاتهم أن تحقق أداءً مشابهًا لما يعادل معالجات AMD باستهلاك أقل بكثير للطاقة مما ينتج عنه تبريد أفضل وإمكانية أفضل لرفع تردد التشغيل.

كما وتتيح منصة البرامج الخاصة بهم لمطوري الألعاب الكثير من رسومات الكمبيوتر المتقدمة والمثيرة للإعجاب تقنيًا ، مثل TXAA و HBAO + و HairWorks و PhysX والمزيد.

ونظرًا لأن وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA تعمل بشكل رائع جدًا وتستهلك القليل من الطاقة، فمن السهل تكييفها مع الأجهزة المحمولة. ولهذا السبب ترى الكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة Android مزودة بشرائح معالجات رسومات انفيديا.