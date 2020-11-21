نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات أفلام القمر الصناعي نايل سات العربية والإنجليزية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات أفلام النايل سات، من فترة لأخرى نجد أن البعض من القنوات التلفزيونية تقوم بتغيير ترددها لتردد جديد، مع وجود بعض القنوات التلفزيونية الجديدة التي لا نعلم ترددها، وخاصةً في ظل الظروف الحالية نحتاج للجلوس بالمنزل أكثر من السابق وهنا نلجأ للتلفاز ولقنوات الأفلام والمسلسلات أكثر من قبل، ونقدم اليوم تردد قنوات الأفلام على نايل سات الأجنبية والعربية. تردد قنوات النايل سات الأجنبية تردد قناة Scare TV تردد القناة: 10872.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: عمودي V.

معامل تصحيح خطأ القناة: آلي. تردد قناة Imagine Movies التردد للقناة: 12360.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل التصحيح للقناة: آلي.

الاستقطاب للقناة: أفقي H. تردد قناة Top movies التردد هو: 11872.

الاتجاه هو: أفقي H.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾. تردد قناة Cario One Action تردد قناة كايرو وان أكشن: 12562.

معامل تصحيح الخطأ: آلي.

معدل الترميز: 27500.

الاتجاه لقناة كايرو وان أكشن: أفقي H. تردد قناة D Movies تردد قناة دي موفيز: 12604.

الاستقطاب لقناة دي موفيز: أفقي H.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل التصحيح للقناة: ¾. تردد قنوات النايل سات العربية تردد قناة سينما تردد القناة: 12304.

معامل تصحيح القناة: آلي.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب القناة: أفقي H. تردد قناة ميلودي كلاسيك التردد هو: 12714 أو 11526.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

معدل الترميز هو: 27500.

الاستقطاب هو: أفقي H. تردد قناة روتانا سينما تردد القناة هو: 11296.

معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة هو: ¾.

اتجاه القناة هو: أفقي H. تردد قناة سينما علي بابا التردد 11602.

معامل التصحيح للخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي H. تردد قناة تتح التردد هو: 11137.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل التصحيح هو: ¾.

الاستقطاب هو: أفقي H. تردد قناة توكتوك تردد القناة 11602.

معامل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

معدل ترميز القناة: 27500.

اتجاه القناة: عمودي V.

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