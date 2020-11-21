نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلايستيشن 5 وأفضل ألعابه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل ألعاب بلايستيشن 5، بعد طرح شركة سوني لجهاز بلايستيشن 5 الجديد بالأسواق، قام الكثير من عشاق الألعاب بشراء الجهاز للتمتع بما عليه من ألعاب حديثة وحصرية، كما أن مميزات بلايستيشن 5 الجديدة تزيد من واقعية اللعب حيث تصل دقة العرض إلى 4K، وهناك الكثير من ألعاب بلايستيشن 5 الجديد الحصرية التي يتشوق الكثير من الأشخاص إلى لعبها.

أفضل ألعاب بلايستيشن 5

قام موقع IGN الأمريكي الخاص بمتابعة الحديث من ألعاب الفيديو، بطرح أفضل ألعاب بلايستيشن 5 الجديد وهي:

لعبة God of war

وتم إصدار تلك اللعبة بعام 2018 ولكن الآن تعرض باستوديو سانتا مونيكا المطور وتحمل العديد من التأثيرات والرسومات الواقعية الحديثة، ومن المفترض عند نجاح تلك النسخة سيتم تصميم سلاسل أكثر منها.

لعبة The Pathless

أصدرت تلك اللعبة بتاريخ الثاني عشر من نوفمبر لعام 2020، وتصنف ضمن ألعاب التشويق والمغامرة وهي عبارة عن لعبة للتنقل بين الغابات والأشجار والهضاب والتزحلق على الجليد والجبال، وتحمل بعض المعارك والألغاز الداخلية التي تزيد من جذب اللاعبين لها.

لعبة Ghost of Tsushima

تاريخ إصدار تلك اللعبة هو السابع عشر من يوليو للعام الحالي، وأحداث اللعبة تقوم على وجود الساموراي الأخير بجزيرة تسوشيما بعد غزو المغول لليابان، كما أنها تحمل ترجمة ونسخة عربية للمتابعين العرب، وتم تحديث وتطوير اللعبة حتى تكون أكثر متعةً وإثارةً مما يجعلها اللعبة الأكثر إقبالًا.

لعبة Assassin’s Creed Valhalla

وتلك اللعبة تم تطويرها من قبل Ubisoft Montreal الذي يفاجئ المتابعين دائمًا بتصاميمه المشوقة، وأحداث اللعبة تقوم على وجود الفايكنج في إنجلترا وتوسيعهم لها بالقرن التاسع من خلال استخدام أدوات ومناظير ومعدات جديدة وذات قدرة عالية.

لعبة الرجل العنكبوت Remastered

وتعتبر هذه اللعبة تطويرًا للعبة سبايدر مان مارفل، حيث نقلت بمستوى اللعبة إلى مستوى أعلى وأفضل مع ترقيات بالرسومات وتحديثات مرئية تعمل على جذب اللاعبين وكأنها لعبة واقعية، وتم إضافة بعض التحسينات الجديدة لشخصية سبايدر مان شخصيًا وأصبح الوجه بدقة 4K ودعم HDR.