نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سامسونج جلاكسي ام 12 الجديد ومميزات وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامسونج جلاكسي ام 12 ، هو أحدث هواتف شركة سامسونج الذي لم يتم طرحه بالأسواق حتى الأن، والجوال يحتوي على الكثير من المميزات والمواصفات الكبيرة، ومن المقرر أن تقوم سامسونج هذا الهاتف خلال شهر نوفمبر 2020م، وسوف يأتي الموبايل بتصميم أنيق يلائم الشباب، وهو تليفون صديق للبيئة، والجوال من الفئة المتوسطة، التي تلائم الكثيرين من المستهلكين، ويتميز بأن البطارية قوية، وتدعم الشحن اللاسلكي، ويحتوي على كاميرا خلفية رباعية ذات مواصفات احترافية ودقة عالية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وسعر Samsung Galaxy M12 في مصر والدول العربية.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي ام 12

الجوال سوف يأتي بالعديد من المواصفات الكبيرة التي تجعله من أحسن هواتف الفئة المتوسطة وهى كما يلي:-

الجوال سوف يأتي مدعوم بتشغيل شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. أبعاد الجوال 163.9*75.9*8.9 ملم. سوف يأتي الهاتف باللون الأسود. يدعم تشغيل شريحتي اتصال في نفس الوقت من نوع Nano SIM. الهاتف مصنوع من واجهة زجاجية، وظهر وإطار جانبي من البلاستيك. الجوال سوف يأتي ببطارية قوية جداً سعتها 7000 أمبير، غير قابلة للإزالة، وتدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. سوف يأتي الموبايل بشاشة من نوع PLSTFT، مقاسها 6.7 بوصة، وتستحوذ 88.6% من واجهة الجوال. تبلغ دقة شاشة هاتف Samsung Galaxy M12 حوالي 720*1560 بكسل، بكثافة بكسلات 256 بكسل. الشاشة تدعم أبعاد العرض الجديد 19.5:9، وتدعم اللمس المتعدد. يدعم الموبايل تشغيل أند رويد 10، وواجهة المستخدم من نوع One UI 2.5. معالج هاتف سامسونج جلاكسي ام 12 من نوع كوالكم سناب دراجون 450، ويعمل بتكنولوجيا 14 نانو متر. المعالج ثماني النواة 1.8 جيجا هرتز. يحتوي على معالج رسومي من نوع أدريان. الجوال يأتي بإصدارين من حيث السعة التخزينية، الإصدار الأول يأتي بسعة 32 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 3 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة داخلية صلبة 64 جيجابايت، وذاكرة عشوائية دقتها 4 جيجابايت يحتوي الهاتف على واي فاي، ويدعم الهوت سبوت، ويدعم الـ Wi-Fi Direct. الجوال يحتوي على خاصية الـ GPS لتحديد المواقع الجغرافية. يدعم الجوال تشغيل الراديو FM، والبلوتوث. يحتوي الجوال على مكبر صوت، وجاك 3.5 ملم للسماعات. سعر سامسونج جلاكسي ام 12 لم يتم تحديده حتى الأن.

مواصفات كاميرات هاتف Samsung Galaxy M12

سوف يأتي الجوال بخمس كاميرات، أربعة كاميرات خلفية، وكاميرا واحدة أمامية، ومواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية لهاتف سامسونج جلاكسي ام 12 رباعية، دقة الكاميرا الأولى 13 ميجا بكسل عريضة جدًا، وفتحة عدسة 1.8/F، والكاميرا الثانية دقتها 8 ميجا بكسل عريضة جدًا وفتحة عدسة 2.2/F، ودقة الكاميرا الثالثة 2 ميجا بكسل ماكرو، وفتحة عدسة 2.4/F، والكاميرا الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل، وتحتوي على مستشعر العمق، وفتحة عدسة 2.4/F.

تحتوي على فلاش من نوع ليد، وتدعم خاصية البانوراما، وخاصية الـ HDR.

تدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديوهات بقدرة 1080 بكسل لكل 30 إطار في الثانية.

الكاميرا الأمامية للجوال دقتها 8 ميجا بكسل عريضة، وفتحة عدسة 2.0/F.

الكاميرا الأمامية تدعم تسجيل الفيديوهات بقدرة 1080 بكسل لكل 30 إطار في الثانية.

تدعم التصوير بجودة الـ HDR.

مميزات سامسونج جلاكسي ام 12

الجوال يحتوي على مزايا عديدة وهى كالتالي:-

يأتي الجوال بخمسة كاميرات تعطينا صور وفيديوهات رائعة. كاميرات الجوال تعمل في الإضاءة الضعيفة في الليل أو في الإضاءة المرتفعة كضوء الشمس. بطارية الجوال قوية حيث تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير، وتستمر لفترات طويلة دون انقطاع. الذاكرة الداخلية تعتبر مناسبة لفئة الجوال المتوسطة، وهو مثل جوال Samsung Galaxy A41. يحتوي الهاتف على نوعين من الذاكرة العشوائية، الأول سعته 3 جيجابايت، والثاني سعته 4 جيجابايت، وهو مناسب للفئة المتوسطة. شاشة الموبايل كبيرة حيث تبلغ مساحتها 6.7 بوصة، مما يعطينا راحة كبيرة عند تصفح الهاتف. بصمة الأصبع في الجوال سريعة جدًا.

عيوب Samsung Galaxy M12

يحتوي جوال سامسونج جلاكسي ام 12 على بعض العيوب وهى كما يلي:-