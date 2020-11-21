نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف oppo A72 ومميزاته وسعره في السعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة Oppo بالإعلان عن إطلاق الهاتف الذكي A72 في عام 2020، حيث قامت الشركة بتقديم هاتف Oppo A72 بشاشة مقاس 6.5 بوصة توفر شاشة IPS ، ودقة الألوان، ويأتي بشريحة Qualcomm Snapdragon 665 و 4/ 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64/ 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية ويأتي الهاتف Oppo A72 بنظام تشغيل اندرويد v10.0 وبطارية 5000 غير قابلة للإزالة، ويأتي بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل، وفي الخلف توجد كاميرا رباعية، ووحدة المعالجة ثمانية النواة، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات ومميزات هاتف oppo a72 وسعره في السعودية ومصر مواصفات هاتف Oppo A72 يحتوي هاتف oppo a72 على عدة مواصفات كالتالي:- الهاتف يحتوي على شاشة كبيرة مقاس 6.5 بوصة مزودة بتقنية IPS LCD والتي توفر دقة 1080 × 2400 بكسل وكثافة 405 بكسل لكل بوصة. يبلغ وزن هاتف Oppo A72 حوالي 168 جرام. تأتي أبعاد الهاتف متوسطة ​​(6.45 × 2.97 × 0.32 بوصة). يأتي الهاتف بمعالج ثماني النواة (2 جيجا هرتز، رباعي النواة ، Kryo 260 + 1.8 جيجا هرتز). يأتي الهاتف على شرائح Qualcomm Snapdragon 665. يعمل الهاتف على نظام التشغيل Android 10.0 بواجهة مستخدم ColorOS 7.1 . يكون الهاتف مزود بمكبرات صوت ستيريو. يأتي الهاتف مع 4 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 128/ 64 جيجابايت من الذاكرة الداخلية ذاكرة موبايل Huawei Nova 5T ويمكنك زيادة الذاكرة باستخدام microSDXC. يحتوي الهاتف على كاميرا رباعية تتكون من 48 ميجا بكسل (عريض) + 8 ميجا بكسل (فائقة السرعة) + 2 ميجا بكسل (ماكرو) + 2 م (عمق) مع ميزات مثل التكبير الرقمي والفلاش التلقائي وكشف الوجه واللمس للتركيز. الهاتف يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والرابع / LTE. يحتوي هذا الهاتف على نظام GPS مدمج, ويحتوي أيضاً هاتف A72 على راديو FM مدمج. يدعم الهاتف واي فاي Wi–Fi 802.11 a / b / g / n / ac, يدعم بلوتوث اصدار 5.0، A2DP يدعم الهاتف أجهزة الاستشعار التسارع، البوصلة، بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، الجيروسكوب، الضوء، القرب. يكون الهاتف ثنائي الشريحة من نوع Nano SIM. متوفر من الهاتف الألوان الأخضر والأزرق والأسود. مميزات هاتف oppo a72 سوف نتعرف على مميزات هاتف oppo a72 كالتالي:- يدعم الهاتف ذاكرة خارجية مخصصة باستخدام MicroSD.

يحتوي الهاتف على أربع كاميرات رئيسية في الجسم الخلفي مع 48 MP f / 1.8 للعرض القياسي + 8 MP f / 2.2 لـ Ultrawide + 2 MP f / 2.4 للماكرو + 2 MP f / 2.2 لـ DOF.

تتميز الكاميرا التي تبلغ دقتها 48 ميجابكسل في OPPO A72 التقاط صور ذات زاوية واسعة قياسية ذات نوعية جيدة مع فتحة عدسة كبيرة عند f / 1.8 ستعطي صورًا داخلية أكثر سطوعًا.

منفذ سماعة رأس 3.5 ملم، يجعل من السهل الاتصال بسماعة الرأس.

يتميز الهاتف بتقنية Qualcomm Fast Charging with 18W لجعل الشحن أسرع.

يدعم الهاتف مكان البصمة على الجانب الأيسر تجعل من السهل إلغاء القفل في أي ظروف.

يحتوي الهاتف على وحدة معالجة مركزية عالية الأداء، مما يعني أنه حتى الألعاب ثلاثية الأبعاد تعمل بسلاسة.

سعة بطارية الهاتف كبيرة فهي جيدة لساعات من مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب. عيوب هاتف OPPO A72 سوف نتعرف متابعينا على عيوب هاتف oppo a72 كالتالي:- الكاميرا الأمامية لا تحتوي على ضوء فلاش LED، ولكن يحتوي على ضوء شاشة للمساعدة في التقاط الصور في حالات الإضاءة المنخفضة. الهاتف غير مقاوم للماء. لا يحتوي الهاتف على مستشعر Infra Red لجعل هذا الهاتف جهاز تحكم عن بعد. بطارية الهاتف غير قابلة للإزالة. لا يحتوي الهاتف على تقنية الشحن اللاسلكي. لا يحتوي الهاتف على اتصالات بيانات NFC. سعر هاتف Oppo A72 سوف نتعرف على سعر هاتف oppo a72 كالتالي:- سعر الهاتف في مصر 4500 جنية للنسخة 4 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت.

سعر الجوال في السعودية 1200 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الإمارات 1200 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في أمريكا بسعر 280 دولار أمريكي.

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