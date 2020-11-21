هكذا يقتل فيروس كورونا خلايا الجسم

هكذا يقتل فيروس كورونا خلايا الجسمتوصل علماء إلى الآلية التي يعمل بها فيروس كورونا المستجد في أجساد البشر، وخلصوا إلى أن الخلايا المصابة تموت في غضون يوم أو يومين.

ومن خلال دمج تقنيات التصوير المتعددة، رأى باحثون أن فيروس كورونا ينشئ "مصانع لنسخ الفيروسات" في الخلايا التي تشبه مجموعات بالونات.

وقال الباحثون يوم الثلاثاء في دورية "سيل هوست أند ميكروب"، أن الفيروس يعطل الأنظمة الخلوية المسؤولة عن إفراز المواد.

وقال رالف بارتنشلاغر، المشارك في إعداد الدراسة من جامعة "هايدلبرغ" في ألمانيا لـ"رويترز"، إنه "علاوة على ذلك، فإن الفيروس يعيد تنظيم الهيكل الخلوي الذي يعطي الخلايا شكلها و"يعمل مثل نظام السكك الحديدية للسماح بنقل الشحنات المختلفة داخل الخلية".

وقال بارتنشلاغر إنه عندما أضاف فريقه أدوية تؤثر على الهيكل الخلوي، واجه الفيروس مشكلة في نسخ نفسه، مما "يشير إلى أن الفيروس يحتاج إلى إعادة تنظيم الهيكل الخلوي من أجل التكاثر بكفاءة عالية".

وأضاف: "لدينا الآن فكرة أفضل بكثير عن كيفية قيام فيروس كورونا بتغيير البنية داخل الخلايا للخلية المصابة، وهذا سيساعدنا على فهم سبب موت الخلايا بهذه السرعة".

وقال إن فيروس "زيكا" يسبب تغيرات مماثلة في الخلايا، لذلك قد يكون من الممكن تطوير أدوية لـ"كوفيد 19" تعمل أيضا ضد فيروسات أخرى.

وينتقل فيروس "زيكا" من خلال لسع البعوض، ويسبب ما يعرف بحمى زيكا التي لها صلة بصغر الرأس في الأطفال حديثي الولادة.