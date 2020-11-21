نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار اعلانات انستقرام وأفضل طريقة لعمل اعلان ممول انستقرام وتحقيق أفضل النتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار اعلانات انستقرام وأفضل طريقة لعمل اعلان ممول انستقرام وتحقيق أفضل النتائج، و كيف تحصل على أرخص أسعار الاعلانات في الانستقرام، كلها أسئلة نجيب عنها من خلال موضوعنا اليوم، حيث أن كل ما يهم الأجيال في وقتنا الحالي هو التسويق الإلكتروني والجرافيكس والتقنيات الحديثة، والعديد من التقنيات والطرق الأُخرى والتي من خلالها نستطيع كسب الكثير من الأموال واتخاذها كوظيفة مُربحة، إذا كنت تريد تشهير لحسابك الشخصي على انستقرام، أو تريد انتشار حسابك التجاري لهدف البيع، إليك تلك السُيُل التي من خلالها تستطيع تحقيق أفضل النتائج من الاعلان الممول في انستقرام.

طريقة عمل اعلان ممول انستقرام

في البداية وحتى تستطيع عمل الاعلان الممول في الانستقرام قم بالدخول على حسابك التجاري على إنستجرام، والذي من خلاله تستطيع بيع السلع سواء كانت كاميرات أو ملابس أو أي نوع من أنواع السلع، ثم يتم اختيار بوست يحوي صورة للإعلان كما يجب ألا يكون هناك الكثير من الكلمات مع الصورة يكفي السعر، ثم يتم الضغط على إعلان بالزر الأزرق، وسنلاحظ ظهور ثلاثة خانات يجب عليك اختيار واحدة وهي لتحديد الهدف من عمل إعلانك الممول على انستقرام.

يعتمد تحديد تلك الخانة في اعلان ممول انستقرام على ما إذا كنت تريد زيارة الناس لبروفايلك، أو لموقعك أو للينك آخر مثل اليوتيوب، أو إرسال رسالة لك بشكل مباشر، ثم يتم اختيار create your own، وبعد ذلك يتم إضافة اسم المجموعة، ثم اختيار موقعك بالضغط على زر local، ليحدد محلك حول الدائرة المحيطة بك والتي تستطيع شراء ما تريده منك.

تحديد interest في اعلان ممول انستقرام

يتم بعد ذلك الضغط على interest وهو ما تفضله الناس، وهذه من أهم النقاط لضمان نجاح الاعلان الممول في انستقرام، حيث اختيار شريحة الأشخاص وهم من يفضلون منتجك حتى يتم إرسال الإعلان لهم، وذلك عن طريق وضع كلمات تدل على منتجك فإذا كنت تعرض كاميرا يمكنك كتابة #camera #lens #photography #videography ، حيث يصل الإعلان لمن يهتم بشراء الكاميرات وبهذه الطريقة نكون قد استثمرنا الأموال الخاصة بالإعلان بشكل ممتاز، ثم يتم وضع العمر والنوع الخاصين بالأشخاص الذين سيتم إرسال اعلان ممول انستقرام لهم.

يعتمد تحديد interest في اعلان ممول انستقرام هذا كليا على نوع المنتج، فإذا كنت تبيع ملابس حريمي يجب عليك اختيار النوع أنثى، وإذا كنت تبيع كاميرا فلا يستخدمها غالبا من هم دون السادسة عشر عاما وهكذا، ثم يتم اختيار قيمة الإعلان ومدة عرضه، ويمكن تكرار إرسال الإعلان حول نفس الدائرة من الناس لأكثر من مرة مع زيادة قيمة الإعلان، ثم يجب عليك ربط بطاقتك الائتمانية على الحساب، وبعد ساعتين على حد أكثر يتم تفعيل الإعلان بالقيمة وعدد الأشخاص وعدد أيام العرض.

أسعار اعلانات انستقرام

تبلغ اعلانات انستقرام أعلى معدل أسعار عند المقارنة بإعلانات فيس بوك، ويتراوح سعر اعلانات انستقرام ما بين 70 سنت ودولار، في الوقت الذي يبلغ فيه سعر نفس الشريحة الإعلانية 35 سنت تقريبا في فيس بوك، ومع ذلك فإن هناك العديد من العوامل التي تحدد سعر اعلانات انستقرام مثل:

نوع الحساب الذي سوف يتم الاعلان منه.

الفئات العمرية المستهدفة من خلال اعلان انستقرام.

نوع الخدمة المطلوبة أو هدف الحملة الإعلانية.

يختلف سعر اعلان انستجرام باختلاف نوع الاعلان، حيث أن سعر اعلان الصور يختلف عن سعر اعلانات الفيديو.

كيف تحصل على أرخص أسعار الاعلانات في الانستقرام

تستطيع الحصول على أرخص أسعار اعلانات انستقرام، والحصول على أكير استفادة من الحملة الإعلانية من خلال الطرق الثلاث التالية:

قم بتفعيل التسعير التلقائية Automatic Bidding على فيس بوك، وهذا مفيد للغاية في تحديد أفضل سعر لحملتك الإعلانية وتجنب زيادة التسعير. يساعدك أيضا خيار تحسين الحملة الإعلانية على انستجرام للتحويلات Conversions على الحصول على أفضل نتيجة، وبالتالي الحصول على أعلى معدل إيجابي للمبلغ الذي قمت بصرفه في الحملة الإعلانية. تفعيل خيار تحديد عدد مرات الظهور Set a Frequency Cap يساعدك على الحصول على افضل نتيجة من إعلان ممول انستقرام.

وبذلك نكون قد اجبنا عن كافة الأسئلة التي تدور في ذهن كل من يبحث عن كيفية عمل اعلان ممول على الانستقرام، ومن خلال موضوعنا تعرفنا على أسعار اعلانات انستقرام وكيف تحصل على أرخص أسعار الاعلانات في الانستقرام، وأفضل طريقة لضمان تحقيق أفضل نتيجة من عمل اعلان ممول انستقرام.