نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شاهد” أفضل ألعاب في PlayStation 5 الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلاي ستيشن 5 الجديد لا زال مستمر في حصد المبيعات، وذلك بعد أن طرحت شركة سوني الإصدار المنتظر للبيع منذ عدة أيام في بعض الأسواق العالمية، وقد وصل إلى جميع دول العالم يوم الخميس الماضي، وقد تم طرح جهاز PlayStation 5 الجديد بسعر وصل إلى نحو 500 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات المحلية، وسوف يطرح الجهاز الجديد في السعودية بمتوسط سعر يصل إلى 1875 ريال سعودي.

وقد وفرت شركة سوني في جهاز PlayStation 5 الجديد الكثير من المزايا التقنية، بداية من معالج قوي ثماني النواة يأتي من شركة AMD بتردد 3.5 جيجاهرتز، ومعالج رسومي من شركة AMD أيضا بقوة 2.23 جيجا هرتز، ليكون جهاز بلايستيشن 5 الجديد قادر على تشغيل الألعاب الإلكترونية بجودات تصل إلى 4K وأيضا 8K ثلاثية الأبعاد.

أفضل ألعاب بلايستشين 5 الجديد

أعلنت شركة Sony اليابانية أن جهازها الخاص بالألعاب الإلكترونية الجديد بلايستيشن 5 يدعم تشغيل أكثر من 4000 لعبة فيديو، ويشمل هذا العدد الضخم من الألعاب جميع الألعاب الخاصة بجهاز PlayStation 4 القديم، وفيما يلي نستعرض معكم قائمة من أشهر وأمتع ألعاب الفيديو الإلكترونية في جهاز سوني الجديد.

1- لعبة الرجل العنكبوت Miles Morales

تعتبر هذه اللعبة من جزء واحد وليست سلسلة كاملة مثل الألعاب الشهيرة، وعلى الرغم من ذلك تعتبر أحد الألعاب الإلكترونية المميزة، وقد تم إصدار هذه اللعبة في نفس تاريخ إصدار PlayStation 5 يوم 12 نوفمبر 2020، وتم تطويرها من قبل شركة Insomniac Games، وتقوم فكرة اللعبة الجديدة على أخذ بيتر باركر الشخصية الأساسية للرجل العنكبوت إجازة ويتولى تلميذه مايلز موراليس الأمر بدلاً منه بعد حصوله على قوى خارقة.

2- لعبة Ghost of Tsushima

تعتبر لعبة شبح تسوشيما أحد ألعاب الفيديو أكشن والمغامرات، وقد تم إنتاجها وتطويرها عبر تعاون ثنائي بين شركتي Sony Interactive Entertainment وشركة Sucker Punch Productions الأمريكية، وقد تم إصدار اللعبة لأول مرة خلال شهر يوليو الماضي 2020، وتدور فكرتها حول آخر رجل ساموراي ياباني يتواجد على جزيرة تسوشيما يتصدى للغزو المغولي لليابان.

3- لعبة Demon’s Souls

تعتبر واحدة من أصعب ألعاب الفيديو على جهاز سوني الجديد بلايستيشن 5، وتعتبر النسخة الجديدة منها إعادة إنتاج للنسخ القديمة التي حصلت على درجات عالية من الشعبية، وتم تطويرها من قبل شركة Bluepoint Games، حيث تعتبر لعبة Demon’s Souls واحدة من أصعب وأغني التجارب للعبها عبر لوحة التحكم الجديدة، وتم إصدار اللعبة النسخة الجديدة مع تاريخ إصدار PlayStation 5 يوم الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري.