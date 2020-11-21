أطعمة تساعدك في التصدي للأمراض الفيروسية
حدد الطبيب المعروف ألكسندر مياسنيكوف، المنتجات الغذائية التي يجب تناولها عن الإصابة بالأمراض الفيروسية، بما في ذلك "كوفيد-19".
وأشار إلى أن أحد العناصر المهمة في علاج هذه العدوى، هو الزنك الموجود بكثرة في لحوم الدجاج. بحسب روسيا اليوم.
ويمكن الوقاية من الأشكال الشديدة للمرض عن طريق تناول فيتامين "د" الذي يوجد بكثرة، على سبيل المثال، في السمك وخاصة الرنجة.
وأكد مياسنيكوف أنه خلال المرحلة الحادة من المرض، يجب التركيز على النشويات "أو الغلوسيدات أو الكربوهيدرات"، لأنها توفر المزيد من الطاقة.
وأضاف أن الشاي بالليمون والزنجبيل قد يعزز التعرق، لكن لا يوجد دليل علمي على فوائد الزنجبيل والثوم للأمراض الفيروسية.
ونوه الطبيب، بأنه خلال الأمراض الفيروسية، يفقد الجسم طاقة أكثر مما يكتسب. لذلك يحتاج الجسم للقوة لكي يكافح ضد الفيروسات. ولذلك يجب تناول الطعام.
ونصح الطبيب، الالتزام بما يلي خلال التصدي للمرض الفيروسي بالراحة والهدوء، وتهوية مكان التواجد، وشرب السوائل بكثرة، وتناول الأطعمة غير الثقيلة.
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