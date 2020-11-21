نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايلات 2021 وكل ما تحتاجه للمعرفة عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موبايلات 2021، مع بداية كل عام جديد نجد أن الشركات التقنية تبدأ في عرض جديدها من الأجهزة الإلكترونية الحديثة وتنافس بعضها بها، فنجد أن شركات الهواتف المحمولة تعرض ما قامت بالتوصل إليه على مدار العام الماضي حتى تبدأ بمنافسة بعضها البعض من خلال تلك الإلكترونيات الحديثة والهواتف الحديثة التي تم التوصل إليها، فتقوم شركة آبل وشركة سامسونج وشركة أوبو وشركة هواوي بعرض الحديث لديهم حتى يبدأ المتابعون بشراء تلك الأجهزة الحديثة، ونعرض لكم مجموعة من المعلومات المطلوبة عن جميع الموبايلات الحديثة لعام 2021.

الحديث من موبايلات 2021

ونجد أن أحدث موبايلات عام 2021 هي:

هاتف سامسونج جلاكسي اس 30 Samsung galaxy s30 التابع لشركة سامسونج. هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس I phone 12 pro max التابع لشركة آبل. هاتف هواوي بي 40 Huawei P 40 التابع لشركة هواوي.

مميزات الهواتف الحديثة لعام 2021

مميزات هاتف I phone 12 pro max:

المعالج سداسي النواة يعمل بتكنولوجيا 5 نانو متر هو Apple A14 Bionic. ذاكرة الرام للهاتف هي 6 جيجابايت رام. للهاتف كاميرا أمامية دقتها 12 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية من النوع رباعي العدسات وتتواجد بدقة TOF 3D LiDAR+12+12+12. يتمتع الهاتف بخاصية دعم الشاحن اللاسلكي. ذاكرة الهاتف الصلبة تصل مساحتها إلى 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت. بطارية الهاتف من النوع الغير قابل للإزالة من النوع ليثيوم بوليمر سعتها 4000 مللي أمبير بالساعة الواحدة. سعر الهاتف بمصر 27999 جنيه مصري.

مميزات هاتف Huawei p40

المعالج ثماني النواة. للهاتف مدخلين لشرائح الاتصال. الكاميرا الخلفية رباعية 50 ميجا بكسل و40 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل. الرامات 8 جيجا. بطارية ليثيوم بوليمر سعتها 4200 مللي أمبير للساعة. يباع بسعر 17000 جنيه مصري.

مميزات هاتف Samsung galaxy s30