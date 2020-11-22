نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هاتف iPhone 12 و iPhone 12 Pro في السعودية ومصر و أهم المواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 12 يعد أحدث ما أنتجته شركة أبل الأمريكية العملاقة في عام 2020، حيث أطلقت شركة آبل خلال عام 2020 وحدة عدد من الهواتف جديدة هي Pro Max 12 , Pro 12 , mini 12, iPhone 12 بخلاف iPhone SE ، وتتمتع هواتف iPhone بسمعة طيبة وشهرة عالمية، خاصة في عالمنا العربي، حيث أن اقتناء هاتف iPhone يعد مظهر من مظاهر الرقي و الواجهة الاجتماعية ، ولهذا حرصت شركة آبل العالمية على تلبية رغبات جميع عملائها سواء الحاليين أو المستجدين من محبي اقتناء منتجاتها، وسوف نستعرض في السطور التالية، مواصفات هاتف iPhone 12 وسعره في السعودية ومصر وعدد من الدول العربية الأخرى.

* مميزات هاتف iPhone 12 الجديد:-

يتميز هيكل هاتف إيفون 12 بشكل إطاره الممزوج والمصنوع من الألومنيوم بالإضافة إلى أن الواجهة الأمامية مصنوعة من الزجاج المقاوم للماء والغبار لأنه من نوع oleophobic والمعتمد من مادة IP68 .

* مواصفات هاتف iPhone 12 :-

1- معالج A14 Bionic

2- ذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت.

3- بطارية قوتها 3200 ملي أمبير.

4- وحدة لمعالجة الرسومات من نوع Apple GPU وهي نوعية متطورة جداً ومحسنة.

5- شاشة مصنوعة من مادة الـ Super Retina OLED مقاسها 6.4 بوصة، ودقتها 1242*2688 بكسل.

6- نسبة الطول إلى العرض تساوي 19.5 :9 وتشتمل على خاصية التدرج اللوني له.

7- يعمل هاتف أيفون 12 وأيفون برو ماكس بنظام تشغيل ios14.

8- كاميرا السليفي مزدوجة يبلغ دقة الأولي 12 ميجا بكسل ويبلغ دقة الثانية 12 ميجا بكسل.

9- كاميرا خلفية رباعية الأولي دقتها 24 ميجا بكسل، والثانية 12 ميجا بكسل والثالثة 5 ميجا بكسل وأخيراً الرابعة دقتها 2 ميجا بكسل.

آلوان هاتف أيفون 12 برو:-

يتوفر هاتف أيفون 12 برو بأربعة ألوان هي الأزرق ، الذهبي، الفضي، الجرافيتي، وجميع الطرازات متوفرة.

سعر هاتف آيفون 12 وأيفون 12برو فى السعودية:-

النوع الذاكرة العشوائية ذاكرة التخزين السعر أيفون 12 4 جيجا بايت 64 جيجا بايت 3799 ريال سعودي آيفون 12 4 جيجا بايت 128 جيجا بايت 4049 ريال سعودي آيفون 12 4 جيجا بايت 256 جيجا بايت 5199 ريال سعودي آيفون 12 برو 4 جيجا بايت 128 جيجا بايت 4699 ريال سعودي آيفون 12 برو 4 جيجا بايت 256 جيجا بايت 5199 ريال سعودي آيفون 12 برو 4 جيجا بايت 512 جيجا بايت 6199 ريال سعودي

سعر هاتف آيفون 12 وأيفون 12 برو في مصر :-