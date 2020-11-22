نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Galaxy S10 Lite في السعودية ومواصفات الهاتف المذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Galaxy S10 Lite في السعودية ، تتجه شركة سامسونج إلى منافسة الهواتف الرائدة منافستها في السوق العالمي، ولذلك أطلقت هاتف سامسونج جالكسي اس 10 لايت بسعر رخيص ولكن مع إمكانيات مذهلة، حيث يتمتع الهاتف بإمكانيات مميزة في شاشته مع كاميرا أمامية ومعالج ليقدموا تقييم إيجابي في مصلحة الهاتف، سنناقش سعر Galaxy S10 Lite في السعودية والدول العربية ومعرفة أهم نقاط مواصفات الهاتف من خلال موقع ثقفني.

مواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 10 لايت

وزن الهاتف 186 جرام وأبعاده 5×75.6×8.1 ملم. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع Nano Sim. الهاتف مصنوع من البلاستيك والمعدن. يدعم الهاتف حتى شبكات الجيل الرابع. الهاتف يدعم الإتصال على المدى القريب. نوع شاشة الهاتف Super AMOLED Plus تأتي بثقب أعلى الشاشة، وتأتي بمساحة 607 بوصة بدقة 1080×2400 بكسل. معالج الهاتف Snapdragon 855 من شركة كوالكم، ومعالج رسومي Adreno 640. ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بسعة 128 جيجا وذاكرة عشوائية 8 جيجا رام، مع إمكانية زيادة الذاكرة حتى 1 تيرا بايت. الكاميرا الخلفية للهاتف بارزة ثلاثية 48+12+5 وتدعم المثبت البصري والتصوير الواسع والتصوير المايكرو بفلاش من نوع ليد مع التقريب الرقمي حتى 8 مرات. تصوير الهاتف مزود بجودة الـ 4K في تصوير الفيديوهات بدقة 2160 بكسل، وتصوير بجودة FHD بدقة 1080 بكسل. بلوتوث الهاتف من الإصدار الخامس. الهاتف مزود بمنفذ يو اس بي من نوع Type C. الهاتف مدعم بمستشعر الأمان البصمة وخاصية Face Unlock. نظام تشغيل الهاتف أندرويد 10. بطارية الهاتف تأتي بقوة 4500 مللي أمبير مع إمكانية الشحن السريع بقوة 45 وات. يتوافر الهاتف بالأسواق باللون الأزرق والأبيض والأسود.

سعر Galaxy S10 Lite في السعودية والدول العربية

سعر هاتف Galaxy S10 Lite بالدولار 720 دولار أمريكي.

سعر الهاتف في السعودية بـ 2299 ريال سعودي.

بـ 2299 ريال سعودي. سعر الهاتف في الإمارات 1449 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في مصر بـ 11.150 جنيه مصري.

يمكن متابعة أحدث الجوالات من خلال موقع ثقفني، إختارنا لكم samsung s20 fe وSamsung Note 10

محتويات علبة هاتف Galaxy S10 Lite