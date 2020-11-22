نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر هواوي ميت 40 برو الجديد بالسعودية والدول العربية ومواصفاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة هواوي ميت 40 برو ، أحد هواتف شركة هواوي الصينية العملاقة، والجوال واحد من أربعة هواتف قامت الشركة بطرحها بالأسواق، وتشمل هذه السلسلة هاتف Huawei Mate 40، وموبايل Huawei Mate 40 Pro Plus، وهاتف Huawei Mate 40 RS، ويأتي هاتف Huawei Mate 40 Pro، تطويراً لجوال Huawei Mate 30 Pro، ويتميز الجوال بالعديد من المواصفات عالية الجودة، ويأتي بشاشة أكبر بشكل الثقب، ويحتوي على معالج قوي، وكاميرات ممتازة تعطينا فيديوهات وصور غاية في الروعة والجمال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مواصفات وعيوب وسعر الجوال في السعودية والدول العربية.

مواصفات هواوي ميت 40 برو

يأتي الجهاز بمواصفات جبارة تجعله من أحسن الهواتف الذكية التي تم طرحها بالأسواق خلال الأيام الماضية وهى كالآتي:-

يأتي هاتف Huawei Mate 40 Pro بشريحتي اتصال من نوع Nano SIM. الهاتف يتميز بالمتانة حيث يأتي من الزجاج، مع وجود إطار من معدن الألمنيوم. يدعم الجهاز خاصية مقاومة الغبار والماء بشهادة IP68. يدعم الموبايل خاصية الاتصال القريب من خلال الـ NFC. يدعم تشغيل جميع الشبكات من الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس. تبلغ أبعاد الجوال 162.9*75.5*9.1 ملم، ويبلغ وزنه 212 جرام. الموبايل يأتي بإصدارين، الأول بمساحة 256 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، والثاني يأتي بذاكرة كبيرة تبلغ 512 ميجابايت، وذاكرة عشوائية 8 جيجابايت. الجوال يدعم تركيب كارت ميموري لزيادة مساحة الهاتف حتى 256 جيجابايت، وتوضع مكان الخط الثاني. يأتي الهاتف بأقوى معالج قامت شركة هواوي بصناعته، يطلق عليه Kirin 9000 5G، ويعمل المعالج بتكنولوجيا 5 نانو، كما يأتي بمعالج رسوميات من نوع Mali-G78 MP24. يحتوي الجوال على ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء التصوير أو التحدث، وهو موجود في النسخ الأخرى هاتف Huawei Mate 40، وجوال Huawei Mate 40 Pro Plus. يأتي الواي فاي بالهاتف بترددات a/b/g/n/ac/ax، ويدعم الهاتف الهوت سبوت، ويدعم Wi-Fi Direct. يأتي موبايل هواوي ميت 40 برو بسماعات خارجية ستيريو تعطينا صوت نقي ومميز. الهاتف يحتوي على أحدث إصدارات البلوتوث الإصدار الخامس 5.2، ويدعم الـ A2DP، ويدعم الـ LE. الهاتف يدعم الانفرا ريد الذي يتحكم في الأجهزة الكهربائية من بعد. الهاتف يحتوي على خاصية تحديد المواقع الجغرافية GPS. يدعم الموبايل مستشعر البصمة ويأتي أسفل الشاشة، ويدعم تقنية الـ Face Unlock، والتي تعمل بالأشعة فوق الحمراء حتى تكون دقيقة وسريعة. يحتوي على العديد من المستشعرات مثل مستشعر الجيرو سكوب والضغط الجوي والتسارع والتقارب والبوصلة وحساسية الألوان. يحتوي على أحدث USB من نوع Type C، ويدعم تقنية الـ OTG لتشغيل الـ USB Driver لأي هاتف. يحتوي جوال Huawei Mate 40 Pro على بطارية قوية سعتها 4400 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة عالية جدًا 66 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي بقوة 50 وات، والشحن العكسي اللاسلكي بقوة 5 وات. يعمل الهاتف بنظام تشغيل أند رويد 10، ويحتوي على واجهة مستخدم من نوع EMUI 11. الهاتف لا يدعم تشغيل خدمات جوجل بلاي. يأتي بألوان عديدة منها الأبيض والفضي والأسود والأصفر والأخضر.

مواصفات شاشة Huawei Mate 40 Pro

تحتوي شاشة هاتف هواوي ميت 40 برو على مواصفات كبيرة وهى كالتالي:-

تأتي شاشة الجوال على شكل الثقب المزدوج مع وجود انحناءات على جانبي الشاشة.

نوع شاشة الموبايل OLED.

مساحة الشاشة 6.76 بوصة، ودقتها 1344*2772 بكسل، بكثافة بكسلات 456 بكسل لكل بوصة.

أبعاد الهاتف الجديد 18.5:9.

تدعم شاشة الهاتف وضع الـ HDR10.

معدل تحديث تليفون هواوي الجديد 90Hz.

مواصفات كاميرا هواوي ميت 40 برو

الهاتف يأتي ثلاثة كاميرات خلفية، وكاميرتان أماميتان ومواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرات الأمامية في الهاتف ثنائية، دقة العدسة الأولى 13 ميجا بكسل، وفتحة العدسة 2.4/F، وتدعم التصوير الواسع، والعدسة الثانية عبارة عن TOF 3D، وتستخدم في البور تريه والعزل، وتستخدم في الـ Face Unlock. الكاميرا الأمامية تستخدم في التصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل، وتستخدم في التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل. الكاميرات الخلفية في الجوال ثلاثية، دقة العدسة الأول 50 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 1.9/F، وهى كاميرا الموبايل الأساسية، وتستخدم في التثبيت البصري، والكاميرا الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، بفتحة عدسة 3.4/F، وهى خاصة بالزووم حتى 5X دون فقد لجودة الصورة، والعدسة الثالثة دقتها 20 ميجا بكسل، وفتحة عدسة 1.8/F، وهى خاصة بالتصوير الواسع مع وجود فلاش ليد أحادي. الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة تصوير 2160 بكسل، وتدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل، وتدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل.

عيوب هاتف Huawei Mate 40 Pro

الجوال يشمل بعض العيوب البسيطة التي يمكن علاجها في الإصدارات القادمة وهى كما يلي:-

الجوال لا يحتوي على خدمات Google Play ويعتمد على خدمات شركة هواوي .

. الكاميرا الأمامية لهاتف هواوي ميت 40 برو تحتوي على ثقب كبير نسبيًا.

تحتوي على ثقب كبير نسبيًا. لا يحتوي الجوال على منفذ 3.5 ملم الخاص بالسماعات الخارجية.

لا يدعم الموبايل التصوير بجودة الـ 8K الموجودة في جوال Samsung Galaxy S20.

شاشة الهاتف المنحنية في الأجانب لا يرغبها الكثيرين من المستخدمين.

معدل تحديث الشاشة أقل من معدل تحديث الشاشة في أغلب الهواتف الذكية الأخرى.

يعتبر سعر الجوال مرتفع نسبيًا بالمقارنة بهواتف الشركات الأخرى وتحتوي على نفس المواصفات.

سعر هواوي ميت 40 برو

سوف نتعرف معكم على سعر Huawei Mate 40 Pro في الدول العربية وهى كالآتي:-