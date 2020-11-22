نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف iPhone 11 Pro ومميزاته وسعره في السعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أبل بالإعلان عن هاتفها الجديد الـ iPhone 11 Pro ليكون خلفية لهاتفها السابق الـ iPhone XS مع معالج الـ A13 Bionic ليتم من خلاله توفير الطاقة بمقدار 20% مقارنة بالمعالج السابق وعملت على رفع كفاءة الأداء بمقدار 40% من السابق وتم تحسين الأداء الرسمي ليضمن لك الحصول على أداء قوي وفعال سواء في المهام اليومية والمكثفة وفي أداء الألعاب الثقيلة للحصول على أسرع معالج في هاتف ذكي آيفون 11 برو ولكن لسوء الحظ لا يدعم خدمات الجيل الخامس الـ 5G, وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات وأهم مميزات وسعر هاتف iPhone 11 Pro في السعودية والدول العربية. مواصفات هاتف iPhone 11 Pro يحتوي هاتف iPhone 11 Pro بالعديد من المواصفات كالتالي:- تأتي أبعاد الهاتف 144×71.4×8.1 ملم مع وزن يقدر بـ 188 جرام . يأتي الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من المعدن فشركة أبل دائما وابداً تهتم بجودة التصنيع . الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع Nano Sim و eSIM ويدعم الهاتف حتى شبكات الجيل الرابع الـ 4G . تأتي الشاشة بشكل النوتش الكبير وتأتي الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED مع شاشة بمساحة 5.8 إنش بدقة 1125×2436 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 458 لكل إنش وتدعم الشاشة أبعاد العرض الـ 19.5:9 كما توجد طبقة حماية على الشاشة. يأتي الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية يأتي الإصدار الأول بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت, ويأتي الإصدار الثاني بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت, ويأتي الإصدار الثالث بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت. الهاتف لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري لذلك يجب عليك اختيار الإصدار الذي يناسبك. يأتي الهاتف بمعالج ابل الأحدث الـ A13 Bionic ليتفوق على أداء جميع الهواتف الموجودة حالياً في الأسواق . تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وأصبحت الكاميرا الأمامية تدعم التصوير الـ Slow Motion مع كاميرا ثانية TOF 3D للعزل وبصمة الوجه . تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع دعم مثبت بصري وهي الكاميرا الأساسية وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 للتصوير الـ Telephoto وتدعم ايضا مثبت بصري وتأتي الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 للتصوير الـ Ultra wide مع فلاش رباعي من نوع ليد. الهاتف يدعم ميكرفون إضافي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف. يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات الـ 4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 24 و30 و60 إطار في الثانية وتدعم أيضاً التصوير الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و 60 إطار في الثانية ويدعم الهاتف التصوير الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية. تأتي السماعات الخارجية في الأسفل وتأتي بصوت ستيريو كما يدعم الهاتف الصوت بتقنية الـ Dolby Atmos والـ Dolby Digital Plus . يدعم الهاتف وسائل الأمان يتم فتح الهاتف عن طريق الـ Face ID الخاص بشركة أبل مع تطور كبير عن الجيل السابق. الهاتف يدعم مستشعر التسارع والقرب البوصلة الضغط الجوي والجيروسكوب. يدعم الهاتف الواي فاي يدعم الترددات الـ a/b/g/n/ac/ax مع دعمه لخاصيتي الـ Dual band, hotspot . الهاتف يدعم البلوتوث بالإصدار الخامس بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE . يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS ويدعم أيضاً أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS لتحديد الموقع بدقة أفضل وبنحو أسرع . يدعم الهاتف منفذ الـ USB ما زال بالمنفذ المعتاد من أبل من نوع الـ Lightning. تأتي بطارية بسعة 3046 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي . يتوفر من الهاتف أربعة ألوان وهي اللون الأبيض واللون الأخضر واللون الاسود واللون الذهبي. مميزات هاتف iPhone 11 Pro سوف نتعرف متابعينا على مميزات هاتف iPhone 11 Pro كالتالي:- يدعم الهاتف الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

الهاتف يدعم الصوت بتقنية الـ Dolby Atmos والـ Dolby Digital Plus .

شكل تصميم الهاتف مختلف وعصري بالنسبة لشكل الكاميرات.

يدعم الهاتف أداء أفضل للبطارية بنحو 4 ساعات زيادة عن عمر بطارية الـ iPhone XS السابق.

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار شهادة IP68 حتى 4 أمتار تحت الماء لنصف ساعة. سعر هاتف iPhone 11 Pro سوف نتعرف على سعر الهاتف كالتالي:- سعر الهاتف في مصر لأقل نسخة 64 جيجابايت هو 17000 جنيه بسعر 18500 جنيه للنسخة 256 جيجابايت.

سعر جوال IPhone 11 Pro في السعودية النسخة 64 جيجا بـ 4237 ريال سعودي, النسخة 256 جيجا بـ 4865 ريال سعودي, النسخة 512 جيجا بـ 5713 ريال سعودي.

سعر الهاتف في الكويت نسخة 64 جيجا بايت بسعر 358 دينار كويتي, نسخة 256 جيجا بايت بسعر 410 دينار كويتي.

سعر الهاتف في الإمارات نسخة 256 جيجا بسعر 4850 درهم إماراتي.

سعر الهاتف في أمريكا نسخة 64 جيجا بايت بسعر 999 دولار, نسخة 256 جيجا بايت بسعر 1099 دولار, نسخة 512 جيجا بايت بسعر 1349 دولار.

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