تويوتا ايجيبت تُطلق لكزس RX الفارهة من ساحة قصر عابدين

كشفت مجموعه شركات تويوتا ايجيبت، وكيل العلامة التجارية اليابانية الفارهة لكزس في مصر عن أيقونتها RX350 الفارهة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم خلال حفل أقيم في ساحة قصر عابدين.

قال احمد منصف - الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات تويوتا ايجيبت: "نحن سعداء للغاية بفئات لكزس المختلفة في مصر بعد اضافه الكروس أوفر RX، التي تعتبر إضافة لسوق السيارات الفارهة في مصر Lexus RX".

لكزس RX هي إحدي السيارات الكروس الفاخرة الأكثر مبيعا في العالم تم إطلاقها لأول مرة عام 1999، تمكَّنَت من رسم ملامح فئة سيارات الكروس-أوفر الفاخرة لكون لكزس أول سيارة تبتكر هذه الفئة بتصميمها الخارجي الأنيق ذو الطابع الرياضي القوي.

تعتمد لكزس RX على محرك بنزين سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.5 لتر يُولّد طاقة قصوى تبلغ 296 حصاناً وعزم دوران يبلغ 370 نيوتن-متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، الذي يوفر تسارع سلسل عند الانطلاق وطرحت RX350 من ثلاثة فئات سعر الفئة الأولى 2,550,000 جنيه والثانية سعرها 2,950,000 جنيه أما الفئة الرياضية سعرها 3,050,000 جنيه مصري.

يمثل التصميم الخارجي للسيارة لكزس RX الجديدة نسخة متطورة عن الأجيال السابقة، تبدأ من الشبكة الأمامية للسيارة المصممة على شكل حرف L والخط الفاصل الأكثر سلاسة المتناغم بطريقة أكثر فاعلية مع المصد الأمامي وتتداخل الشبكة الأمامية البارزة من المقدمة مع زاويتي المصد الأمامي وتضيف المصابيح الأمامية الجديدة المزيد من الأناقة إلى المظهر الأمامي.

منحت لكزس RX نظام التعليق المتغير المتكيف (AVS)، الذي يوفر نطاق ضغط لحظي وتعديل مستوى التوازن بشكل يصل إلى 650 مستوىً، ليمنح السائق تحكماً أكثر دقة ويعزز من ثبات السيارة بصورة كامله. هذا ويساهم نظام مساعد الانعطاف النشط في الحفاظ على السيارة في المسار الصحيح أثناء الانعطاف understeering من خلال تطبيق المزيد من القوة على العجلة الداخلية.

زودت لكزس RX الجديدة بمجموعة من مزايا السلامة لحماية الركاب، المتمثلة في 10 وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS، ونظام التحكم بثبات المركبة VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام المكابح المانع للانغلاق ABS مع نظام توزيع قوة الكبح إلكترونياً EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام تنبيه مساعد صف المركبة PKSA، ونظام مساعد الانعطاف النشط ACA، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، وغيرها الكثير من الأنظمة الأخرى.

تستخدم لكزس RX نظام التحكم الديناميكي بعزم الدوران الذي يعمل باستخدام بيانات من سلسلة من أجهزة الاستشعار التي تراقب سرعة العجلة وزاوية التوجيه وغيرها من القياسات الي تساعد السيارة علي تقديم افضل اداء يتم توجيه عزم الدوران على الفور إلى العجلات الخلفية للحصول على أقصى قدرة جر على الأسطح المختلفة وفي ظروف القيادة المختلفة مع توفير فائق للوقود.

توفر لكزس RX الجديدة مرونة أكبر في القيادة، سواء القيادة في شوارع المدينة أو طرق مفتوحة ومتعرجة بفضل التغييرات في نظام التعليق كان المفتاح هو زيادة صلابة التعليق، مع التركيز على محامل المحور للحصول على استجابة محسنة. في الوقت نفسه، يتم استخدام نظام ماكفرسون للتعليق الأمامي، مع تعليق منفصل Double Wishbone في الخلف وهي مجموعة مصممة لإعطاء مزيد من الاستقرار من خلال الزوايا والتعامل الممتاز بشكل عام.

وتتيح لكزس RX نظام تحديد وضع القيادة ف للسائق الاختيار من بين إعدادات مختلفة لتناسب ظروف القيادة يضبط كل إعداد قوة التعليق، قوة واستجابة المحرك وناقل الحركة، اتزان هيكل السيارة، كما يوفر النظام القياسي أوضاعًا عادية وبيئية ورياضية، بينما تتميز إصدارات RX المجهزة بنظام التعليق المتغير المتكيف بالإضافة إلى Sport S و Sport S+.

ويضم الكونسول الوسطي شاشة الوسائط المتعددة من لكزس Lexus Multimedia System عالية الدقة 12.3 بوصة تُمكِّن عرض قسمين مختلفين في آنٍ واحد، كما تحتوي الشاشة التي تعمل باللمس على كاميرا الرؤية الخلفية تساعد السائق في الرجوع إلى الخلف ويوفر النظام المتكامل والمتطور للهواتف الذكية في لكزس RX الجديدة إمكانية الوصول إلى الخدمات المتصلة والتطبيقات الذكية داخل المركبة، وذلك عبر نظامي Apple Car Play ونظام Android Auto، إلى جانب مساحة مخصصة لتخزين الهاتف وستة منافذ USB، وذلك لضمان بقاء الركاب على اتصال دائم.

تم تصميم نظام Mark Levinson Premium Surround System المتوفر لجميع سيارات لكزس خصيصًا لضمان أفضل تجربة استماع ممكنة في جميع أنحاء المقصورة. يضم 15 سماعة، يستخدم نظام Mark Levinson تقنية Clari-Fi لاستعادة جودة ملفات الموسيقى الرقمية المضغوطة، مما ينتج نغمات منخفضة غنية ونغمات متوسطة إلى عالية واضحة تحيط بالمستمع.

كما يضفي الطراز الجديد من لكزس RX المزيد من الملائمة على تجربة السائق والركاب مع خاصية فتح الباب الخلفي باستخدام القدم بدلاً من اليد، والتي يمكن الاستفادة منها عندما تكون يدا المستخدم مشغولتين بحمل غرض ما. ويمكن فتح أو إغلاق الباب الخلفي كهربائياً عند وضع القدم تحت المستشعر الموجود أسفل غطاء المصد الخلفي.