نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر وعيوب اوبو رينو 4 في مصر والسعودية والدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو رينو 4 ، هو هاتف من أحسن الهواتف الذكية، التي أعلنت عنها شركة اوبو، ويأتي الهاتف بمواصفات ومميزات تجعله من أحسن الهواتف الذكية لسنة 2020 من الفئة السعرية المتوسطة، وأصبح لشركة اوبو مكانه عالمية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يقتني الكثيرين من مواطني الدول العربية هذه الهواتف خلال هذه الفترة، وسوف نتعرف على مواصفات وعيوب وسعر هاتف Oppo Reno 4 في مصر والسعودية والدول العربية.

مواصفات هاتف اوبو رينو 4

يمتلك الهاتف بعض المواصفات التي تميزه على الهواتف الأخرى وهى كما يلى:-

الهاتف يحتوي على ذاكرة صلبة، بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X. الجوال يحتوي على شاشة تأتي بشكل ثقب مزدوج من نوع Super AMOLED بمساحة 6.4 أنش، ودقة 2400*1080 بكسل ومعدل كثافة البكسلات 409 بكسل لكل أنش . تحتوي الشاشة على أبعاد العرض بنسبة 20:9 لعرض محتوي أكبر على شاشة الجوال عند المشاهدة. الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 23 ميجا بكسل وفتحة عدسة F\2.4. الكاميرا الخلفية للجوال تأتي بأربع كاميرات، الكاميرا الأولى تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة F\1.7 ، والكاميرا الثانية تأتى بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة عدسة F\2.2، وهى تدعم التصوير الواسع، والكاميرا الثالثة تأتى بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F\2.4، وهي تدعم التصوير الماكرو، والكاميرا الرابعة تأتى بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F\2.4 ، وهى خاصة بالتصوير النانو والعزل، وتأتى مع فلاش أحادي من نوع ليد. الجوال يحتوي على معظم المستشعرات مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيرو سكوب. تأتى بطارية الهاتف بسعة 4015 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 30 وات. يتوفر الجوال بألوان جميلة للغاية وهى اللون الأزرق واللون الأسود. يحتوي الموبايل على نظام تشغيل أند رويد 10. يحتوي الهاتف على منفذ جاك 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن. يمتلك الجوال وسائل أمان وهى خاصية البصمة وتأتى أسفل الشاشة. يحتوي هاتف Oppo Reno 4 على خاصية تحديد الموقع الجغرافي بشكل أفضل وأسرع. يدعم الموبايل خاصية البلوتوث ويأتي بإصدار 5.1. يحتوي هاتف اوبو رينو 4 على خاصية الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الصوت والضجيج أثناء استخدام الهاتف. الهاتف يحتوي على معالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 720G بتكنولوجيا 8 نانو، مع معالج رسومي من نوع Adrno 618. يدعم الهاتف مكان لتركيب الكارت الميموري حتى 256 جيجا بايت.

عيوب هاتف Oppo Reno 4

يحتوي جوال اوبو رينو 4 على بعض العيوب وهى كما يلي:-

إطار الهاتف من البلاستيك حيث توجد هواتف منافسة مصنوعة من الزجاج.

معدل تحديث الشاشة 60 هرتز وهو أقل من بعض الهواتف الذكية الأخرى.

معالج الهاتف ليس الأفضل في هذه الفئة السعرية.

بطارية الهاتف أضعف وأقل من بطارية الهواتف المنافسة.

سعر هاتف اوبو رينو 4

سوف نتناول سعر Oppo Reno 4 في مصر والسعودية والدول العربية وهى كما يلي:-