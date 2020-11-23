طريقة حذف حساب سناب شات من الايفون نهائيًا بطريقة صحيحة

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عمر شويل - جدة حذف حساب سناب يُعد من الإجراءات التي يتيحها برنامَج التواصل الاجتماعي سناب شات والذي يُوفر إمكانية حذف السناب إما بشكل مؤقت أو بشكل نهائي تمامًا، ولكن ما هي الطريقة الصحيحة التي يُمكن من خلالها حذف حِساب سِناب Snapchat، هذا ما سوف يتم التطرق إليه بالتفصيل عبر الفقرات التالية بموقع ثقفني.

حذف حساب سناب

في الكثير من الأحيان؛ قد يحتاج المستخدم إلى حذف الحساب خاصته على تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات والذي يتيح مشاركة القصص والصور الملتقطة عبر كاميرا التطبيق من أجل مشاركتها مع الأصدقاء، وهناك طريقة سهلة وسريعة يُمكن من خلالها لأي شخص معرفة كيف اسوي حذف حساب سناب عبر الدخول إلى إعدادات التطبيق بسهولة على الهاتف الجوال.

طريقة حذف حساب سناب شات من الايفون

يُمكن حَذف حساب سناب شات عبر جوال الآيفون من خلال الخطوات التالية:

يتم فتح التطبيق على هاتف الآيفون ثم الضغط على أيقونة سناب شات المميزة من شاشة الكاميرا.

الضغط على علامة الترس الموجودة في أعلى يمين الشاشة من أجل الدخول إلى الإعدادات.

الضغط على الدعم support

في شريط البحث، يتم الضغط على (حذف حساب) Delete an Account.

إدخال كلمة المرور الخاصة بحساب المستخدم على السناب.

الضغط على زر (حذف حسابي) من اجل إتمام عملية غلق وحذف الحساب.

طريقة حذف حساب Snapchat من المتصفح

يُمكن إتمام عملية حذف حساب سناب عبر الجوال أو الحاسوب بالاعتماد على المتصفح عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بتسجيل الدخول إلى حساب سناب عبر متصفح الإنترنت عل الجهاز مباشرةً https://accounts.snapchat.com/accounts/login

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب على السناب والضغط على دخول كما يظهر في الصورة التالية.

الذهاب إلى الإعدادات ثم الضغط على معلومات الحساب ومنها يتم الذهاب إلى حذف حساب Delete account

إدخال كلمة المرور وتأكيد عملية الحذف، وهن سوف يتم تعطيل الحساب تمهيدًا إلى حذفه نهائيًا بعد 30 يوم.

كيف ألغي حسابي سناب شات نهائيا

بعد إتمام خطوات حذف الحساب يجب عدم محاولة الدخول إلى الحساب باسم المستخدم وكلمة المرور طوال فترة زمنية تبلغ 30 يومًا بعد إتمام عمية الحذف، وبذلك بعد مرور الثلاثين يومًا سوف يتم حذف حساب سناب شات نهائيًا دون رجعة، في حين أن الدخول إلى الحساب بالاسم وكلمة المرور في هذه الأثناء سوف يؤدي إلى إلغاء عملية الحذف وسوف يتم تفعيل الحساب هنا خلال أربعة وعشرين ساعة، وللحذف ثانيةً، يتم الضغط على حذف حسابي مرة أخرى وانتظار 30 يومًا إضافية.

طريقة استرجاع حساب سناب شات بعد الحذف

يُمكن طريقة استرجاع حساب سناب شات عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور بعد الحَذف كما يلي:

الدخول إلى التطبيق السناب على الجوال أو صفحة الويب الخاصة بتسجيل الدخول إلى البرنامَج عبر المتصفح.

إدخال (اسم المستخدم) + (كلمة المرور) الخاصة بالحساب المراد استعادته بعد الحذف.

الضغط على تسجيل دخول، وهنا سوف يتم الولوج إلى الحساب واستعادته بالكامل مرة أخرى خلال فترة زمنية لا تزيد عن 24 ساعة.

من الجدير بالذكر والمأخوذ في الاعتبار هو أن استعادة الحساب على تطبيق سِناب شات Snapchat app ؛ لا بُد أن تتم خلال 30 يوم فقط، وإذا مر أكثر من شهر على تاريخ الحذف بدون محاولة استعادة الحساب المقفل، فسوف يكون من الصعب استعادة الحساب مرة أخرى، ثم أن فقدان كلمة المرور أو اسم المستخدم سوف يُفقد المستخدم القدرة على استعادة حسابه إذ لا يمكن تغيير كلمة المرور والحساب مقفل.