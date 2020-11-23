نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار جوالات أيفون في مكتبة جرير (برو ماكس-برو-ميني) في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم بيان أسعار جوالات أيفون في مكتبة جرير بإصداراتها المختلفة ، وتقدم المكتبة بالمملكة العربية السعودية مجموعة مميزة من الهواتف بأكثر من إصدار تابع لشركة أبل الأمريكية، وتعتبر جوالات أيفون أكثر أنواع الهواتف جودة على الإطلاق كما تحرص أبل الشركة المصنعة للهاتف على إرضاء أذواق عملائها الذين يبحثون دائماً عن جودة الأداء وروعة التصميم وهو الأمر الذي طالما نجحت أبل في تنفيذه في منتجاتها.

أسعار أيفون في مكتبة جرير:

نقدم إليكم أهم أسعار منتجات أيفون التي تطرحها مكتبة جرير في فروعها المختلفة والتي يتم عرضها عبر موقعها على الإنترنت أيضاً، بعض المنتجات قد تكون غير متوفرة للشراء عبر الموقع إلا أنها قد تكون متوفرة في المعارض الخاصة بالمكتبة.

أسعار أيفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max:

متوفر الآن أحدث إصدارات أيفون من شركة أبل حيث يُعرض الآن أيفون 12 برو ماكس عبر موقع جرير بالمواصفات التالية:

أيفون 12 برو ماكس بمساحة 256 جيجا بايت، الجيل الخامس 4G متوفر بسعر 5699 ريال سعودي بأربع ألوان مميزة هي الذهبي والفضي والأزرق الهادئ ولون الجرافيت، ويمكن الحصول على المنتج بالتقسيط من خلال توفير المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني للمكتبة، والحصول على ضمان 24 شهر من شركة أبل على المنتج.

أيفون 12 برو ماكس بسعة 512 جيجا بايت, الجيل الخامس 5G يمكنك الحصول عليه بسعر 6699 ريال سعودي بالإضافة إلى 24 شهر ضمان للمنتج من أبل.

متوفر جهاز أيفون 12 برو ماكس بسعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس 5G متوفر بسعر 5199 ريال سعودي.

أيفون 12 برو iphone 12 pro:

أيفون 12 برو سعة 512 جيجا بايت، الجيل الخامس متوفر بأربعة ألوان مميزة بسعر 6199 ريال، مع ضمان لمدة سنتين من شركة أبل.

iphone 12 pro سعة 256 بايت، متوفر بثلاث ألوان هي الذهبي والفضي ولون الجرافيت بسعر 5199 ريال.

أسعار أيفون 12 برو سعة 128 جيجا بايت 4699 ريال، متوفر أونلاين وبمعارض المكتبة بسعر 4699 ريال سعودي.

أسعار أيفون 12 ميني في مكتبة جرير iphone 12 Mini:

يتوفر أيفون 12 ميني بعدة ألوان مميزة وأسعار مختلفة:

سعر أيفون 12 ميني بسعة 256 جيجا الجيل الخامس 5G في موقع جرير 4049 ريال سعودي، متوفر حالياً باللون الأحمر واللون الأبيض مع ضمان 24 شهر من أبل، وسوف يتوفر قريباً اللونين الأسود والأزرق.