 متصفح ”جوجل كروم” يتوقف عن العمل في ملايين أجهزة الحاسوب

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مشكلة سيواجهها الملايين من مستخدمي متصفح "غوغل كروم" الشهير والأكثر استخداما وانتشارا في العالم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن شركة "غوغل كروم" عزمها توقيف المتصفح في أجهزة الحاسوب المزودة بأنظمة "ويندوز 7".
وبحسب الصحيفة، لن يكون المتصفح الذي يعمل على أجهزة الحاسوب هذه قادرا على الاتصال بالإنترنت، لذلك نصحت المستخدمين بترقية أنظمة الويندوز في أجهزتهم.
ونوهت الصحيفة إلى أن الشركة قد مددت العمل بالمتصفح على نظام ويندوز 7 لمدة 6 أشهر، بسبب الوضع الحالي الذي يشهده العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الشركة في بيان صادر عنها، أن مستخدمي ويندوز 7 لن يستطيعوا الدخول إلى الإنترنت عبر المتصفح بحلول 15 يناير 2022.
وحذرت الشركة من أن المستخدمين خلال هذه المدة معرضين لخطر الثغرات الأمنية بسبب عدم ترقية أجهزة الويندوز لديهم.
وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة 20% من الأجهزة التي تتصل بشبكة الإنترنت العالمية تعمل بنظام ويندوز 7، وهي نسبة كبيرة عالميا.
وهذا يعني أن ملايين الأجهزة حول العالم لن تستطع استخدام متصفح "غوغل كروم" خلال الأشهر القادمة.
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