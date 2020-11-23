نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج سناب شات وكيف تحصل على نقاط أكبر من خلاله وزيادة عددها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج سناب شات من أشهر البرامج الموجودة حالياً على الإطلاق وقد جذب انتباه العديد من الشباب والمراهقين من جميع أنحاء العالم ويحبون استخدامه باستمرار كما أن به العديد من النقاط والمميزات التي يجعلها مستخدميه ،وقد تسائل العديد من الشباب عن كيفية زيادة نقاطهم الحالية على هذا البرنامج والتحسين منها لذلك فقد وفرنا لكم في هذا المقال أفضل النصائح للتعامل مع البرنامج فتابعونا.

برنامج سناب شات

طريقة الحصول على النقاط في البرنامج:

تعتمد النقاط المسجلة لك في سناب شات على طريقة استخدامه ومدة استخدامك له بالإضافة إلى عدد السناب المرسلة وعدد السناب المستلمة وعدد ستوري التي تنشرها كل يوم.

يتم حسابالنقاط أو الـScore في هذا البرنامج بشكل تلقائي حيث تظهر النقاط المسجلة أسفل اسم المستخدم على حسابة الشخصي في البرنامج حيث يتم احتساب ستوري كل بوست بنقطة واحدة كما تحصل على نقطة إذا قمت بمراسلة أحد الأشخاص أو الأصدقاء في الخاص كما تحصل على نقطة أيضاً اذا راسلك أحد عبر الخاص.

لذلك فمن الممكن أن تزداد نقاطك بشكل تلقائي حتى لو لم تستخدم هذا البرنامج لعدة أيام فيمكنك الحصول على نقاط عن طريق الرسائل والبوستات المنشورة سابقاً.

إذا أردت اخفاء نقاطك فعليك:

الدخول على البرنامج واختيار رمز الظهور apparition symbol. اختر خيار النظر إلى ما يمكنه الاتصال بي ثم اختر الجميع.

استرجاع حساب في برنامج سناب شات:

قد تتسبب بعض الشكاوي أو البلاغات في إغلاق حسابك لذلك يمكنك استعادة حسابك بعدة خطوات: