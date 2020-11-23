نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات كيفية تأمين حساب الواتساب من القرصنة والهكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول تأمين تطبيق الواتساب ضد أي اختراق، حيث نعرض من خلال هذا المقال خطوات تأمين الحساب على الواتساب من خلال بعض الخطوات، وهي 5 خطوات أبرزها إعداد رقم تعريفي خاص بهدف تأمين حسابك على الواتساب فمن السهل تحميل تطبيق واتساب المملوك لشركة فيسبوك، ولكن في حين أن عملية الإعداد سهلة إلا أنك قد تخاطر بتعرض حسابك للقرصنة إذا لم تكن حريصاً على تأمينه، ولحسن الحظ فأنه من السهل جدا تمكين طبقة إضافية من الأمان على حسابك بحسب موقع the verge الإلكتروني وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية نوضحها لكل متابعينا من خلال هذا المقال.

تأمين حساب الواتساب من الاختراق بالخطوات :

لا تشارك رمز واتساب المكون من ستة أرقام أبداً مع أي شخص لأنك بذلك تمنحه طريقاً شرعياً لتسجيل الدخول إلى حسابك وبالتالي التسلل إلى معلوماتك يجب عليك إعداد رقم التعريف الشخصي PIN ليكون بمثابة حاجز لمنع أي شخص من تسجيل الدخول إلى حسابك افتح تطبيق واتساب واضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة، ثم اضغط على الإعدادات SETTING الحساب ACCOUNT واختر التحقق بخطوتين TWO – STEP VERIFICATION ثم اضغط على تمكين ENABLE واختر رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام والصور التالية توضح لك الطريقة بالتفصيل الخطوة التالية ليست إلزامية ولكنها تسمح لك باسترداد حسابك في حال نسيت رقم التعريف الشخصي وذلك عن طريق إضافة عنوان بريد إلكتروني تعطيل النسخ الاحتياطي للمحادثات حيث يستخدم التطبيق نظام التشفير END – TO-END في تشفير المحادثات وهو أمر مهم لمنع التجسس والمراقبة ولكن ما لا يدركه البعض أن النسخ الاحتياطي للمحادثات على خدمة GOOGLE DRIVE او ICLOUD والتي تفيد في استرجاع المحادثات مجدداً غير مشفرة، لذلك من المهم تعطيل هذه الميزة في حال حرصك على عدم اختراق محادثاتك وذلك من خلال ما يلى:

يتم ذلك من خلال فتح تطبيق واتساب ثم اضغط على زر القائمة الإعدادات SETTINGS ثم الدردشات CHATS النسخ الاحتياطية للدردشات CHAT BACKUP ثم إجراء نسخ احتياطي BACKUP TO GOOGLE DRIVE ثم حدد خيار أبداً NEVER، أما بالنسبة لأجهزة الأيفون فانتقل الإعدادات SETTINGS ثم الدردشات CHATS ثم النسخ الاحتياطي للدردشة CHAT BACKUP ثم اضغط على AUTO BACKU وحدد من القائمة OFF.