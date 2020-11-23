نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر موبايل سامسونج نوت 20 ألترا وأهم مميزات وعيوب موبايل Samsung Galaxy Note 20 Ultra في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر موبايل سامسونج Note 20 Ultra وأهم مميزاتة وعيوبة: أعلنت شركة سامسونج عن هاتف نوت 20 الترا ليكون أقوي هاتف واخر اصدار فى سلسلة فى الوقت الحالي، وفى هذا الهاتف تمت معالجة العيوب التي كانت فى الأصدار السابق من نفس فئة النوت، ويعد هذا الهاتف النسخة المطورة منة، وتعتبر سلسلة النوت من سامسونج أقوى سلسلة موبايلات بأمكانياتها العالية والمواصفات القوية والتصميم الجذاب والأنيق، فهيا نتعرف علي مواصفات وسعر نوت 20 ألترا وأم مميزاتة وعيوية. مواصفات موبايل سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا المعالج: يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانوميتر، ويأتي مع معالج رسومي من نوع Mali G77 MP11.

يأتي الهاتف بمعالج من شركة سامسونج من نوع Exynos 990 بدقة تصنيع 7 نانوميتر، ويأتي مع معالج رسومي من نوع Mali G77 MP11. الذاكرة: يأتي الهاتف بذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ويدعم الهاتف تركيب ذاكرة تخزين اضافية (كارت ميموري) مكان الشريحة الثانية.

يأتي الهاتف بذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، ويدعم الهاتف تركيب ذاكرة تخزين اضافية (كارت ميموري) مكان الشريحة الثانية. الكاميرا الخلفية: يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الاولي تأتي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/3.0 وهى كاميرا خاصة بالزوم الحقيقي 5x وزوم ديجيتال حتي 50x، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهى الكامير الخاصة بالتصوير الواسع، وبالأضافة الي فلاش أحادي من نوع فلاش ليد.

يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، الكاميرا الاولي تأتي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، والكاميرا الثانية تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/3.0 وهى كاميرا خاصة بالزوم الحقيقي 5x وزوم ديجيتال حتي 50x، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهى الكامير الخاصة بالتصوير الواسع، وبالأضافة الي فلاش أحادي من نوع فلاش ليد. الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2.

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2. الشاشة: يأتي الهاتف بشاشة علي هيئة الثقب من نوع Dynamic Amoled 2x، بمقاس 6.9 بوصة بجودة QHD بدقة 1440×3088 بكسل ومزودة بطبقة حماية من جوريلا جلاس الجيل السابع.

يأتي الهاتف بشاشة علي هيئة الثقب من نوع Dynamic Amoled 2x، بمقاس 6.9 بوصة بجودة QHD بدقة 1440×3088 بكسل ومزودة بطبقة حماية من جوريلا جلاس الجيل السابع. الشبكات: يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G، ويدعم تركيب شريحتين من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G، ويدعم تركيب شريحتين من نوع Nano Sim. البطارية: يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميللي امبير ويدعم الشاحن السريع بقوة 25 وات ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميللي امبير ويدعم الشاحن السريع بقوة 25 وات ويدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. يدعم الهاتف ميكروفون ثانوي لعزل الضوضاء أثناء استخدام الهاتف بصفة عامة.

يأتي الهاتف بمنفذ USB من نوع Type-C، ويدعم خاصية OTG.

يتوفر الهاتف باللون البرونزي المطفي واللون الاسود اللامع واللون الابيض اللامع. مميزات موبايل سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا مما يميز الهاتف أنة يدعم التصوير بجودة 8K.

ومن مميزات الهاتف أيضا أنة مقاوم للماء والغبار.

يأتي الهاتف بتصميم عصري وجذاب وفريد من نوعة.

المعالج يقدم أداء ممتاز وقادر علي تشغيل الالعاب الثقيلة.

الشاشة الكبيرة مع الانحناءات البسيطة فى الأطراف تقدم تجربة ممتازة، وتقدم الشاشة أداء ممتاز. عيوب موبايل سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا لا يدعم الهاتف منفذ 3.5 ملي الخاص بسماعات الأذن.

بروز الكاميرات كبير قليلاً فلابد من أستخدام جراب لعدم تعرضها للخدش.

أداء المعالج ممتاز ولكنة غير موفر للطاقة. علبة موبايل سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا هاتف سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا.

رأس الشاحن بقوة 25 وات.

قلم S Pen.

سلك USB من نوع Type-C.

جراب ظهر لحماية الهاتف من الخدوش.

اسكرينة حماية تم وضعها بشكل مسبق علي شاشة الهاتف.

سماعات الأذن وتأتي من نوع AKG.

منفذ OTG.

دبوس معدني.

كتيب التعليمات وأرشادات الأستخدام والضمان.

سنون القلم سعر موبايل سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا يأتي الهاتف فى مصر بسعر 18500 جنية مصري

يأتي الهاتف فى السعودية بسعر 3900 ريال سعودي تقريباً.

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