نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحقيق أفضل نتيجة تسويقية عبر عمل اعلان عن منتج تجاري أو عقاري بنجاح باهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية عمل اعلان ناجح عن منتج تجاري أو عقاري وتحقيق أفضل النتائج الترويجية أو التسويقية، يسعى كل الأفراد والشركات الذين يرغبون في ترويج منتج تجاري أو عقاري إلى عمل اعلان ناجح لتحقيق أفضل نتيجة تسويقية للمنتج، وكذلك الحال بالنسبة لكل من يهتم بكتابة وتصميم اعلان والذين يبحثون دائما عن أهم العناصر اللازمة لنجاح الإعلان، ولا أحد ينكر أن مجال إنشاء وتصميم إعلان من المجالات الجيدة للحصول على أموال عبر الإنترنت، ولكن هذا يحتاج لمهارات معينة لضمان نجاح الإعلان، وبالتالي زيادة المبيعات والإنتاج وربح الكثير من الأموال، وهذا ما يسعى إليه كل من يعمل في هذا المجال أو كل من لديه منتج يريد الترويج له.

كيفية عمل اعلان ناجح عن منتج تجاري أو عقاري

بعد تكوين فكرة الاعلان عن المنتج الذي ترغب بالترويج له يمكنك أن تختار بين وسائل كثيرة للتسويق لمنتجك، يمكنك ان تقوم بإنشاء اعلان على جوجل ادورد أو عمل اعلان ممول على جوجل، كذلك تستطيع عمل اعلان ممول عن منتجك أو نشاطك التجاري على بقية شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك و يوتيوب وانستقرام.

وتتعدد تصميمات الإعلانات حيث يمكنك عمل اعلان عن منتج والترويج له من خلال فيديو أو صورة أو مقالة أو منشور، ويجب أن يتوافر عدة عناصر هامة لنجاح الإعلان، وتتعدد عناصر الإعلان وقد تزداد عن أربعة عناصر لتصل لسبعة أو ثمانية عناصر، ولكن دائما ما يكون هناك خطوات أساسية يجب إتباعها عند عمل اعلان عن منتج لضمان نجاح الإعلان، وعناصر رئيسية يجب أن تتواجد في كل إعلان.

عناصر نجاح أي إعلان عن منتج

هناك 4 عناصر أو خطوات أساسية يجب أن تتوافر قبل عمل اعلان لضمان نجاحه وتحقيق أقصى نتيجة مرغوبة، العنصر الأول هو فن اصطياد العميل والعنصر الثاني هو فن عرض مميزات المنتج في الإعلان، أما العنصر الثالث فهو فن إقناع العميل بالمنتج من خلال الاعلان، والعنصر الرابع الأخير هو عرض طريقة التواصل لتسليم المنتج للعميل الذي يشاهد إعلانك، وفي السطور القليلة التالية سوف نستعرض معكم شرح مبسط لكل عنصر لضمان عمل اعلان ناجح عن منتجك.

العنصر الأول: HOOK لضمان نجاح الإعلان

هو اصطياد العميل أو القارئ أو المشاهد، ويتوقف على HOOK إذا كان العميل سيستمر في مشاهدة أو قراءة الإعلان أو لا، وهذا ما يؤثر بشكل كبير على نجاح الإعلان أو المنتج ويجب أن يكون بسيط ولا يأخذ وقت كثير من وقت الإعلان، كما أن HOOK له أشكال عدة، فإذا كنت تريد عمل اعلان عن منتج على هيئة فيديو يمكن أن تُلقي سؤال على العميل، على سبيل المثال في حالة مشاهدة فيديو يحمل إعلان لشركة خاصة بالسيارات أو تقوم بصيانة دورية للسيارات، نجد أنه في بداية الفيديو يتحدث قائلا: هل تعاني من مشكلة في صيانة سيارتك؟، أما إذا كان الإعلان عن شركة تسويق فنجد أنه يتحدث في البداية قائلا أن هناك أسباب متعددة لفشل الشركات ونحن اليوم سنعرض لكم طرق لحل تلك المشاكل.

العنصر الثاني: BODY لعمل اعلان ناجح عن منتجك

يشمل مزايا ومنافع المنتج وهو أهم عنصر بعد HOOK، على سبيل المثال إذا كنت تريد عمل اعلان عن منتج جهاز كمبيوتر لا تذكر فقط مزاياه كجهاز ومحتوياته، بل عليك ذكر مثلا أنك تستطيع من خلاله تحميل العديد من الألعاب ذات الحجم الكبير والبرامج كذلك مع ذكر الحجم وهذا ما يفكر فيه كل من يهتم بشراء كمبيوتر في الوقت الحالي.

العنصر الثالث: الدليل

هو أيضا أحد أهم العناصر وهو عبارة عن أحد القصص التي يتم ذكرها عن شخص سبق له شراء المنتج، وعن الفوائد التي عادت عليه نتيجة شرائه هذا المنتج، كما أن الدليل أيضا هو توضيح شهادة من شركة معينة أو مسابقة معينة والتي توضح مدى نفع المنتج ومزاياه، ومن أشهر طرق الدليل أثناء عمل اعلان عن منتج إظهار نتيجة المنتج على الشخص مثلا قبل وبعد استخدام المنتج، وهذا ما تلجأ له الكثير من الشركات التي تقدم منتجات التخسيس.

العنصر الرابع: CTA

CODE TO ACTION وهو ما يفعله العميل بعد مشاهدة الفيديو أو قراءة المقالة، حيث يتم عرض المنتج بطرق عديدة، وإذا كنت مثلا تريد عمل اعلان عن منتج عن طريق فيديو تقول لشراء المنتج يجب الرجوع للموقع أو اللينك المتواجد في صندوق الوصف وهكذا، كما يمكن ألا يكون بهدف الشراء يمكن أن يكون لهدف تجميع بيانات العملاء، وحينها يقول صانع الإعلان أن المشاهد عليه فقط ذكر بياناته وسنقوم بالاتصال به.