نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على احدث تردد قناة سبيس تون الجديد نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال موقع ثقفني تعرف على تردد قناة سبيس تون على العرب سات والنايل سات , قناة التي يعشقها الأطفال حيث تعتبر أكثر قناة بحثاَ عنها في قنوات الأطفال عبر التلفزيون , الجدير بالذكر أنها من أوائل القنوات عرضاَ للكرتون والأنمى عبر التلفزيون مما جعل القناة أقدم وأشهر قناة كرتون بلا منازع , حيث البرامج التي تقدمها القناة ليست فقط ترفيهيه وأنما أخلافية وتربوية , تحاول القناة غرس بعض المبادئ والقيم الحميدة في نفوس الأطفال عبر برامج ترفيهية .

والاهتمام أيضاَ بالجانب التعليمي بما يلائم الفئة العمرية , حيث يتم تعليم الطفل الأبجدية وبعض الحروف وطرق بعض الكلام بالعربية الفصحى , بما ينمى لديه بعض المهارات اللغوية .

نبذة عن قناة سبيس تون :

قناة سبيس تون أو كما تنطق بالانجليزية Spacetoon هي قناة بث تليفزيوني لبرامج الترفيهية للأطفال والرسوم المتحركة وهى قناة عربية مجانية .

تم توقيع أتفاقية لبث قناة كرتون للأطفال في عام 1999 في البحرين , في 27 مارس 2000 ، تم إطلاق Spacetoon رسميًا ولكن لمدة ست ساعات , وكانت لمدة عامين حتى 2002 عندما انتهى العقد ، بحسب بيان صادر عن الوزارة , تم إنشاء سبيس تون كقناة مستقلة , بدأ البث في عام 2000 ومقر القناة دمشق ودبي , كانت تمتلك القناة ثلاث قنوان أخرى ولكن لم تعد موجودة بعد الآن وهما :

Space Power TV / Spacetoon Radio /Spacetoon English

وتقوم الدبلجة فى شركة فينوس سنتر ومقرها سوريا الشقيقة , يتم بث الثناة في 22 دولة حتى الآن .

تردد قناة سبيس تون على النايل سان :

تستطيع الان الحصول على ترددات قناة سبيس تون عبر أتباع البيانات الاتية

التردد :11785

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل الخطأ : 3/4

تردد قناة سبيس تون على عرب سات :

يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة الكرتون سبيس تون على العرب سات، لأنها تعتبر افضل قناة كرتون وانمي للأطفال والتردد هو كالتالي.