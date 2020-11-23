- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على احدث تردد قناة سبيس تون الجديد نايل سات وعرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة من خلال موقع ثقفني تعرف على تردد قناة سبيس تون على العرب سات والنايل سات , قناة التي يعشقها الأطفال حيث تعتبر أكثر قناة بحثاَ عنها في قنوات الأطفال عبر التلفزيون , الجدير بالذكر أنها من أوائل القنوات عرضاَ للكرتون والأنمى عبر التلفزيون مما جعل القناة أقدم وأشهر قناة كرتون بلا منازع , حيث البرامج التي تقدمها القناة ليست فقط ترفيهيه وأنما أخلافية وتربوية , تحاول القناة غرس بعض المبادئ والقيم الحميدة في نفوس الأطفال عبر برامج ترفيهية .
والاهتمام أيضاَ بالجانب التعليمي بما يلائم الفئة العمرية , حيث يتم تعليم الطفل الأبجدية وبعض الحروف وطرق بعض الكلام بالعربية الفصحى , بما ينمى لديه بعض المهارات اللغوية .
نبذة عن قناة سبيس تون :
قناة سبيس تون أو كما تنطق بالانجليزية Spacetoon هي قناة بث تليفزيوني لبرامج الترفيهية للأطفال والرسوم المتحركة وهى قناة عربية مجانية .
تم توقيع أتفاقية لبث قناة كرتون للأطفال في عام 1999 في البحرين , في 27 مارس 2000 ، تم إطلاق Spacetoon رسميًا ولكن لمدة ست ساعات , وكانت لمدة عامين حتى 2002 عندما انتهى العقد ، بحسب بيان صادر عن الوزارة , تم إنشاء سبيس تون كقناة مستقلة , بدأ البث في عام 2000 ومقر القناة دمشق ودبي , كانت تمتلك القناة ثلاث قنوان أخرى ولكن لم تعد موجودة بعد الآن وهما :
- Space Power TV / Spacetoon Radio /Spacetoon English
وتقوم الدبلجة فى شركة فينوس سنتر ومقرها سوريا الشقيقة , يتم بث الثناة في 22 دولة حتى الآن .
تردد قناة سبيس تون على النايل سان :
تستطيع الان الحصول على ترددات قناة سبيس تون عبر أتباع البيانات الاتية
- التردد :11785
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل الخطأ : 3/4
تردد قناة سبيس تون على عرب سات :
يبحث الكثير من الناس عن تردد قناة الكرتون سبيس تون على العرب سات، لأنها تعتبر افضل قناة كرتون وانمي للأطفال والتردد هو كالتالي.
- التردد :12341
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على احدث تردد قناة سبيس تون الجديد نايل سات وعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.