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عمر شويل - جدة خطوات تفعيل خدمات موجود موبايلي 1442 بالتفصيل وأهم مميزاته، يتم استخدام هذه الخدمة على الهواتف لمعرفة الهواء المكالمات الفائتة عندما يتصل بك شخص ويكون الهاتف الخاص بك غير متاح أو لا يوجد شبكه حيث يتم تفعيل هذه الخدمه حتى تتمكن من معرفة من الشخص الذي اتصل بك ولم تصل إليك المكالمة، وهذه الخدمه من أكثر الخدمات المميزة التي يتم تقديمها من قبل الشركة شركة موبايلي السعودية حيث يهتم العديد من العملاء بهذه الخدمه لكي يستفيدوا من كافة المميزات ومعرفة خطوات تفعيل هذه الخدمه على الموبايل.

كيف افعل خدمه موجود موبايلي

يمكن لجميع العملاء تفعيل هذه الخدمة على الهواتف من خلال اتباع الخطوات التالية وهى كالاتى،

أولا تقوم بفتح لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف المحمول وتقوم بإضافة**21*1431# حيث ينبغي ان يكون بداية الرقم النجمه وفي النهاية رمز الشباك بعد ذلك تقوم بعملية الاتصال وسوف تقوم الشركة بتفعيل هذه الخدمة عند الاتصال بشكل مجاني ويمكنك أيضا الاتصال بهذه الخدمة أو الاتصال على الرقم نجمة نجمة 67*1431#.

مميزات خدمة موجود موبايلي

يهتم الكثير من العملاء الاشتراك في هذه الخدمة حتى يتمكنوا من معرفة كثافة المكالمات الفائتة التي لم تصل إليهم، وتتميز هذه الخدمة بالعديد من المميزات الهامة وهي كالاتي،

هذه الخدمة تكون مجانيه بدون أن يتم دفع أي مقابل الحصول على الخدمة يمكن لأي عميل أن يقوم بتفعيل الخدمه بكل سهولة بجانب الحصول على جميع المميزات الخاصة بها حيث يتم ارسال رسالة نصية إلى العملاء المشتركين في هذه الخدمه بالأرقام التي قامت بالاتصال بهم، في حالة عدم وجود شبكة أو الهاتف إذا كان غير متاح ويتم معرفة أيضا المكالمات المهمة والطارئة ويمكنك الاتصال بهذا الشخص مرة أخرى.