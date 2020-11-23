نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنقرة واحدة.. واتساب يوفر إمكانية للتخلص من المزعجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث واتساب لا زال مستمر، فكل يوم تقريباً تطالعنا الأخبار الصحفية عن مزايا جديدة متوقع وصولها إلى WhatsApp، منها أفكار ومزايا تعتبر جديدة وحصرية تطرح لأول مرة، ومنها البعض الآخر يعتبر اقتباس لمزايا متواجدة بالفعل في التطبيقات الآخرى المنافسة، حيث أعلنت بعض التقارير الصحفية عن بدء فريق إدارة واتس آب WhatsApp في العمل على الانتهاء من تطوير أحدث المزايا، والتي من المتوقع أن تصل في وقت قريب إلى هواتف Android وهواتف آبل نظام IOS، والتي تستخدم بصورة مباشرة في منع الأشخاص المزعجة من التواصل معك.

ميزة تحديث واتساب الجديدة

تسريبات تشير إلى أن إدارة فيسبوك المالكة لتطبيق الواتس تعمل على تحديث خيار أرشفة الرسائل المتواجد حالياً في النسخ القديمة من واتساب، وذلك من أجل تحسين طريقة عمل تلك الخاصية، على أن يتم إطلاقها في صورتها الجديدة تحت مسمى القراءة لاحقاً Read Later، وبعدها يقرر المستخدم إذا كان يريد إرجاع تلك المحادثة إلى قائمة الدردشات في التطبيق أم لا.

ووفق تقرير نشره موقع SomagNews فإن ميزة أرشفة الدردشات والمحادثات Archived Chats تعمل في نسختها الحالية على تطبيق WhatsApp بطريقة تحاكي وتشبه إلى حد كبير طريقة عملها على البريد الإلكتروني، حيث لا يتم إزالة أي دردشة مزعجة بصورة نهائية، ولكن يقوم التطبيق بوضعها في تبويب خاص بها بعيداً عن الأنظار، والقرار يكون لك في حالة رغبتك في حذفها بصورة نهائية أو استعادتها مرة آخرى لتبويب الرسائل.

أهمية ميزة القراءة لاحقاً في تحديث WhatsApp

عند إتاحة تلك الميزة لمستخدمي تطبيق واتساب وقيامك بتفعيلها على النسخة العاملة على الهاتف الجوال فإنها تسمح لك بصورة مباشرة بأرشفة الدردشات للتقليل من المقاطعات والرسائل المزعجة، حيث لن تظهر لك أي إشعارات من تلك المحادثة التي تم أرشفتها في حالة وصول رسائل جديدة، أو بمعنى أوضح سوف تقدم ميزة Read Later خدمة كتم صوت جميع الإشعارات في المحادثات التي تختارها بنفسك، كما أنها لا تظهر ضمن الرسائل الواردة في التطبيق.

بعدها يمكن مراجعة تلك الرسائل المزعجة في أي وقت تريده عبر الدخول إلى تبويب قسم القراءة لاحقاً Read Later في تطبيق واتساب، وفي حالة رغبتك يمكن لك استعادة أي محادثة تريدها وتعود للظهور مرة آخرى في تبويب الرسائل الواردة في الواتس وتتلقى إشعار في حالة وصول رسالة جديدة منها.