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عمر شويل - جدة أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5 PS5 يبحث الكثير من عشاق الألعاب الإلكترونية فهم ينتظرون طرح الجهاز الإلكتروني PS5 بلاي ستيشن 5 بفارغ الصبر، وذلك من شركة سوني، حيث يتمكن المستخدم التمتع بلمسات هائلة وذلك يرجع تقنية وحدة التحكم DualSense، وأيضاً دقة الـ 4K.

أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5 ps5

الرجل العنكبوت Remastered

تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.

المطور Insomniac Games.

الألعاب التي تتحدث عن الأبطال الخارقين للطبيعة، وتم تحدثها إلى نسخة جديدة، مرئية ورسوم متحركة جذابة بدقة 4K و خاصية HDR.

شبح تسوشيما Ghost of Tsushima

تم الإصدار في 17 يوليو 2020.

النسخة العربية بعنوان شبح تسوشيما.

لعبة مغامرات من ألعاب الفيديو وهي من أنواع الأكشن وتدور اللعبة حول الغزو المغولي في اليابان والبحث عن آخر ساموراي على جزيرة تسوشيما.

الرجل العنكبوت مايلز موراليس

تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.

المطور Insomniac Games.

تقوم هذه اللعبة عن طريق إرسال بيتر باركر في نزهة أو إجازة وترك نيويورك في تحت حماية مايلز موراليس، والتحسينات والبطل في هذه اللعبة يحظى بالكثير من القوة الخارقة أكثر من بيتر باركر.

God of War

تم الإصدار في 20 أبريل 2018.

المطور سانتا مونيكا.

وهذه اللعبة أكثر إثارة ومتعة مما كانت عليه، ومن المتوقع أن يتم إصدار العديد من السلاسل لهذه اللعبة

Sackboy

تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.

المطور سومو ديجيتال.

وهذه اللعبة يمكن لعبها فردياً أو مجموعات، فهي من العاب المغامرات الساحرة والممتعة، تحتوى هذه اللعبة على متعة بصرية.

Bugs nax

تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.

المطور Young Horses

وهذه اللعبة يتم اكتشاف جزيرة غامضة من قبل اللاعبون مع التعرض للمغامرات التي تمتلئ بالتقلبات والمشاكل.

Demon’s Souls

تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.

المطور Bluepoint Games

وهذه اللعبة من ألعاب التحديات المليئة بالتجارب والمغامرات.

The Pathless

تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.

المطور Giant Squid.

وهذه لعبة من ألعاب المغامرات و الأكشن وتتميز بالحركة والقفز عبر الجبال والصخور المغطاة بالثلوج.

Assassin’s Creed Valhalla

تم الإصدار في 10 نوفمبر 2020.

المطور Ubisoft Montreal

وهذه لعبة متطورة ومدهشة تدور عن القرن التاسع وتوسع الفايكنج في إنجلترا.

Astro’s Playroom

تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.

المطور SIE Japan Studio

هذه لعبة من ألعاب التحكم Dual Sense تتحكم في ردود الفعل اللمسية والمحفزات المستخدمة لإظهار وحدة التحكم Dualsense.