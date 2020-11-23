نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5 PS5 في المقال التالي
عمر شويل - جدة أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5 PS5 يبحث الكثير من عشاق الألعاب الإلكترونية فهم ينتظرون طرح الجهاز الإلكتروني PS5 بلاي ستيشن 5 بفارغ الصبر، وذلك من شركة سوني، حيث يتمكن المستخدم التمتع بلمسات هائلة وذلك يرجع تقنية وحدة التحكم DualSense، وأيضاً دقة الـ 4K.
أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5 ps5
الرجل العنكبوت Remastered
- تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.
- المطور Insomniac Games.
الألعاب التي تتحدث عن الأبطال الخارقين للطبيعة، وتم تحدثها إلى نسخة جديدة، مرئية ورسوم متحركة جذابة بدقة 4K و خاصية HDR.
شبح تسوشيما Ghost of Tsushima
- تم الإصدار في 17 يوليو 2020.
- النسخة العربية بعنوان شبح تسوشيما.
لعبة مغامرات من ألعاب الفيديو وهي من أنواع الأكشن وتدور اللعبة حول الغزو المغولي في اليابان والبحث عن آخر ساموراي على جزيرة تسوشيما.
الرجل العنكبوت مايلز موراليس
- تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.
- المطور Insomniac Games.
تقوم هذه اللعبة عن طريق إرسال بيتر باركر في نزهة أو إجازة وترك نيويورك في تحت حماية مايلز موراليس، والتحسينات والبطل في هذه اللعبة يحظى بالكثير من القوة الخارقة أكثر من بيتر باركر.
God of War
- تم الإصدار في 20 أبريل 2018.
- المطور سانتا مونيكا.
وهذه اللعبة أكثر إثارة ومتعة مما كانت عليه، ومن المتوقع أن يتم إصدار العديد من السلاسل لهذه اللعبة
Sackboy
- تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.
- المطور سومو ديجيتال.
وهذه اللعبة يمكن لعبها فردياً أو مجموعات، فهي من العاب المغامرات الساحرة والممتعة، تحتوى هذه اللعبة على متعة بصرية.
Bugs nax
- تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.
- المطور Young Horses
وهذه اللعبة يتم اكتشاف جزيرة غامضة من قبل اللاعبون مع التعرض للمغامرات التي تمتلئ بالتقلبات والمشاكل.
Demon’s Souls
- تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.
- المطور Bluepoint Games
وهذه اللعبة من ألعاب التحديات المليئة بالتجارب والمغامرات.
The Pathless
- تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.
- المطور Giant Squid.
وهذه لعبة من ألعاب المغامرات و الأكشن وتتميز بالحركة والقفز عبر الجبال والصخور المغطاة بالثلوج.
Assassin’s Creed Valhalla
- تم الإصدار في 10 نوفمبر 2020.
- المطور Ubisoft Montreal
وهذه لعبة متطورة ومدهشة تدور عن القرن التاسع وتوسع الفايكنج في إنجلترا.
Astro’s Playroom
- تم الإصدار في 12 نوفمبر 2020.
- المطور SIE Japan Studio
هذه لعبة من ألعاب التحكم Dual Sense تتحكم في ردود الفعل اللمسية والمحفزات المستخدمة لإظهار وحدة التحكم Dualsense.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5 PS5 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.