علماء يكشفون مخاطر عدم تناول اللحوم
أجرى أطباء بريطانيون من جامعة أكسفورد دراسة أكدت أن اتباع نظام غذائي خال من اللحوم يؤدي إلى هشاشة العظام، وبالتالي ازدياد خطر حدوث كسور متكررة.
قال عالم الأوبئة تامي تونغ "كانت هذه هي المرة الأولى التي أجرينا فيها دراسة شاملة عن مدى تعرض الأشخاص (حسب نظامهم الغذائي) لمختلف كسور العظام".
وأضاف "اتضح أن النباتيين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالكسور من الذين يتناولون اللحوم بشكل منتظم، وخاصة كسور الورك، التي يمكن أن تحدث أكثر بـ3 مرات".
ووفقا للعلماء، فإن الأشخاص الذين يمتنعون عن تناول اللحوم، يتعرضون للكسور أكثر بنسبة 43% عن أولئك الذين يتناولون اللحوم بشكل منتظم، وفق مجلة "BMC Medicine".
وأضاف العلماء أن النباتيين تعرضوا لكسور في الأيدي والأرجل أكثر من 1.5 إلى 2 مرة. وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص الذين يتناولون السمك في نظامهم الغذائي، يكونون أقل عرضة بنسبة 20-30% لكسر الكاحلين والذراعين مقارنة بأي شخص آخر.
وبحسب العلماء، فإن الامتناع عن تناول اللحوم يؤدي إلى فقدان الوزن ويقلل من احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان ويحسن صحة الأوعية الدموية. وفي نفس الوقت، لا يوفر النظام الغذائي النباتي للشخص جميع الفيتامينات والأحماض الأمينية اللازمة.
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