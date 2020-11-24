نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات ذكية لاستعادة الهاتف بعد سرقته في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استعادة الهاتف بعد سرقته، لا يستطيع أحد منا الاستغناء عن هاتفه في الأيام الحالية، فهو جزء لا يتجزأ من يومنا وحياتنا ويساعدنا في تنفيذ العديد من المهام اليومية، والكثير من الأشخاص يحفظون بياناتهم الشخصية والعملية في الهاتف المحمول، وقد ينسى البعض فكرة سرقة الهاتف أو إضاعته ولكن مع خطوات استرجاع الهاتف بعد سرقته، لا بأس فيمكن استرجاع الهاتف من جديد.

نصائح لاسترجاع الهاتف المحمول

النصائح التالية تساعد من تعرضوا لسرقة الهاتف المحمول في استعادته من جديد وهي:

عدم رمي علبة الهاتف

علبة الهاتف تحتوي على سيريال نمبر خاص بهاتفك تسمح للمسئولين بتتبع هاتفك للتوصل إليه من جديد، لذلك يمنع إلقاء عبوته أو وصل ملكية الهاتف.

قفل الشاشة برقم سري

عند شرائك للهاتف الجديد يجب أن يتم غلقه بواسطة بصمة اليد أو الوجه أو كلمة مرور صعبة ومعقدة، حتى لا يسهل تخمينها في حالة سرقة الهاتف وحتى لا يتمكن السارق من التوصل للمعلومات الشخصية بسهولة.

خاصية النسخ التلقائي

فتلك الخاصية تقوم بنسخ جميع بياناتك الشخصية الموجودة على هاتف على حسابك الشخصي، حيث يمكن استعادتها من جديد عند فتح الحساب الشخصي من أي هاتف أو جهاز وحذف المراد حذفه منها.

تتبع الهاتف

يجب تفعيل خاصية تتبع الهاتف المحمول عند تسجيل الحساب الشخصي، وتتم من خلال Find my device من إعدادات الهاتف للأندرويد، أما الأيفون من خلال Find my iPhone من ICloud.

برنامج لحماية الهاتف من السرقة

وهناك عدة برامج يجب تحميل أي منها لحماية الهاتف من السرقة.

خطوات بعد سرقة الهاتف المحمول

ما تم ذكره مسبقًا سيساعد في حفظ البيانات الشخصية وصعوبة التوصل إليها، ولكن بعد سرقة الهاتف ماذا يجب أن نفعل؟

تتبع الهاتف

يتم فتح حساب جوجل الشخصي على جهاز آخر واتباع الهاتف وسيظهر ذلك على خريطة مكانية توضح مكانه في حالة كان الهاتف يعمل، أما إذا كان مغلقًا فهناك 3 خيارات هي:

تفعيل وضعية ضياع الهاتف بأن يتم إرسال رسالة على شاشة الهاتف بأن الهاتف ضائع مع إرفاق رقم للاتصال عليه. إطلاق صافرة تنبيه لسرقة الهاتف. حذف البيانات كلها على الهاتف.

تبليغ السلطات

فيجب أن يتم الإبلاغ عن ضياع الهاتف فورًا بشرط تواجد العلبة والفاتورة، وعند استعادة الهاتف يجب اختيار ضبط المصنع لمسح أي تطبيقات خبيثة به.