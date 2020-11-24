٥ مميزات لبرنامج فايرفوكس الحديث

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عمر شويل - جدة ٥ مميزات برنامج فايرفوكس الحديث، أعلنت مؤسسة موزيلا عن إصدارات حديثة تستخدم في تصفح فايرفوكس، ومن ذلك الإصدار فايرفوكس ٨٣، ويعمل هذا الإصدار على تحميل الصفحة بشكل أسرع، واستخدامه للذاكرة بشكل أقل، مما يساهم في توفير بعض المميزات المهمة والجديدة لمتصفح فايرفوكس لمستخدميه من إصدار سطح المكتب وإصدار الهواتف الذكية، والتحديث الجديد فايرفوكس يأتي فى مجموعة من التحديثات في محركات جافا الذي يسمى مونكي، وهو يساهم بشكل كبير في تسريع أوقات تحميل الصفحة بنسبة كبيرة قد تصل إلي ١٥% وإلي استجابة الصفحة بنسبة عالية قد تصل إلي ١٢%، وذلك باستخدام أقل للذاكرة قد يصل إلى نسبة ٨%.

أهم مميزات تحديثات فايرفوكس

أصبح لتحديث متصفح فايرفوكس ٥ مميزات، نقوم بعرضها على سيادتكم، وهو:

يعمل بشكل آمن: يعرف باسم وضع HTTP – only، وهو يسمح لمستخدمي إصدار سطح المكتب باستخدام آمن بمجرد تفعيل هذا الوضع. تحسين ميزة Pip التي تستخدم لعرض مقاطع الفيديو: وهي خاصية صورة داخل صورة، وهي اختصار للتحكم في بعض مقاطع الفيديو، وهي تساعد في عملية الرجوع أو تقديم الفيديو لمدة ١٥ ثانية، أثناء تشغيل الفيديو كما تظهر زر تحكيم في مستوي الصوت. خاصية جديدة لشاشة تعمل باللمس: يعمل إصدار فايرفوكس الجديد بخاصية التكبير أو التصغير لصفحات الإنترنت. التفعيل الجيد لميزة البحث فى علامات التبويب: حيث قام فايروفوكس بتحسبن تلك الميزة مثل متصفح كروم، حيث باستخدامها يمكن البحث في علامات التبويب، وصورة للعلامة التي ترغب فيها بشكل سهل. تفعيل قارئ الملفات pdf: قامت موزيلا بتصميم قارئ جديد لملفات pdf في المتصفح فايرفوكس، وسيظهر بالمتصفح التصميم الجديد بمجرد التحديث دون الحاجة لمتصفح كروم لتفعيله، والأفضل من ذلك بإمكانك ملء الشاشة بشكل مباشر دون حاجة لمتصفح، ويمكن حفظ محتويات pdf, وتأتي تحديثات شركة موزيلا في تحديث إصدار متصفح فايرفوكس رغبة منها في تطوير المتصفح، ولارضاء مستخدمي المتصفح، وتلبية كامل رغباتهم بشكل جيد وممتاز يليق بشركة موزيلا ومستخدميها، والمحافظة على الصدارة والعملاء.

وتأتي تلك التحديثات لمواكبة الطفرة الهائلة التى حدثت في مجال إصدارات الإنترنت والهواتف الذكية، والدخول في المناقشة الدائمة والمستمرة، والتي تعد من شركات البرامج والاصدارات، والمحافظة على اسم الشركة ومكانتها في الصدارة من بين تلك الشركات.