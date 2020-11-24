نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Samsung A51 جميع عيوب ومميزات سامسونج A51 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة سامسونج من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة والتي تعد من أفضل الشركات على مستوى العالم، وفي السنوات الأخيرة انتشرت هواتف سامسونج من النوع A والتي حققت نجاح كبير جداً خاصة أنها جاءت بمواصفات وإمكانيات رائعة وأسعار في متناول الكثير من محبي هواتف سامسونج وموعدنا في هذا الموضوع مع هاتف Samsung A51 الهاتف الذي أحدث انتشار وضجة كبيرة في فترة قصيرة بعد إطلاقه ونعرض لكم في هذا الموضوع مراجعة شاملة عن جميع مواصفات الهاتف وسعر الهاتف في مصر والسعودية.

مواصفات Samsung A51

يأتي هاتف Samsung A51 في الفئة المتوسطة وكما نعلم فإن الفئة المتوسطة من الهواتف المحمولة هي الأكثر انتشارا ومبيعا حيث يبحث الكثير عن هاتف يتوفر بإمكانيات مميزة تساعدهم في تشغيل الألعاب والتطبيقات، ويعمل بأداء جيد دون تهنيج أو بطيء وأيضا أن يكون هذا الهاتف متوفر بأسعار مميزة مناسبة للجميع ومن أبرز مواصفات وامكانيات Samsung A51 هي:

يمكنك استخدام شريحتين على هاتف Samsung A51.

يأتي الهاتف بمعالج من نوع رائع وهو إكسينوس 9611 وهو معالج ثماني النواة.

يتوفر الهاتف برامات 6 جيجا بايت رام وهو أمر رائع يعطي الهاتف أداء رائع وسريع جداً.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الحديثة مثل الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع.

هاتف Samsung A51 هو هاتف مصنع كامل من البلاستيك مع تصميم أنيق ومميز.

يتوفر الهاتف بسعة تخزين 128 جيجابايت وهي سعة مناسبة للجميع، ومع ذلك يمكنك تركيب كارت ميموري.

يوفر لك الهاتف إمكانية استخدام ميكروفون إضافي وذلك حتى يساعدك في عزل التشويش والضوضاء.

يدعم هاتف سامسونج A51 البلوتوث والراديو FM وأيضا يمكنك استخدام الخرائط GPS.

بطارية الهاتف ذات سعة رائعة تدوم لساعات طويلة حيث تأتي بسعة 4000 مللي أمبير.

يأتي الهاتف بأحد أحدث أنظمة التشغيل الحديثة وهي نظام اندرويد 10.

مميزات Samsung A51

يأتي هاتف Samsung A51 بالكثير من المميزات الرائعة التي جعلته من أفضل هواتف شركة سامسونج وأفضل الهواتف المتواجدة ضمن سلسلة هواتف A لذلك يبحث عنه الآلاف من محبي هواتف سامسونج يوميا لمعرفة مواصفات مميزات الهاتف ومن أهم المميزات التي يوفرها الهاتف لمستخدميه هي:

يمكنك من خلال هاتف سامسونج A51 تشغيل ألعاب الموبايل ذات الإمكانيات العالية مثل لعبة برجي على سبيل المثال ويمكنك تشغيلها دون وجود بطيء أو تهنيج خاصة وأن الهاتف يمتلك معالج تشغيل قوي. أداء الجهاز أكثر من رائع هناك الكثير من التقييمات الرائعة علي الهاتف من جانب الكثير من المستخدمين مما جعله هو الخيار الأفضل لدي الكثير من الراغبين في شراء هاتف من سلسلة هواتف A الرائعة التي تقدمها شركة سامسونج. من حيث كاميرة الهاتف وبالتأكيد هي أمر هام لدي جميع الباحثين عن هاتف سامسونج A51 ويحتاجون إلى معرفة هل كاميرا الهاتف ذات دقة عالية أم لا، وبالفعل شهد هذا الهاتف تطور كبير في الكاميرا الخلفية والأمامية حيث تتوفر الكاميرا الخلفية بدقة عالية وهي 48 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية من الهاتف تأتي بدقة 12 ميجا بكسل. من المميزات الرائعة في هاتف سامسونج A51 أن الهاتف يوفر جودة رائعة في تصوير الفيديوهات تصل حتى 4K. يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع مما يسهل عليك شحن بطارية الهاتف في وقت قصير.

عيوب سامسونج A51

يأتي الهاتف من تصميم كامل من البلاستيك وقد تكون جودة التصميم هذه ليست المفضلة لدي البعض.

موضع والشكل العام للكاميرا الخلفية الخاصة بالهاتف قد لا تكون الأفضل.

لا يدعم الهاتف خاصية مقاومة المياه والأتربة.

إذا قمت بمقارنة الهاتف بهواتف شاومي من جانب السعر والإمكانيات قد تجد أن هواتف شاومي تتفوق.

سعر Samsung A51

تختلف أسعار الهواتف من دولة إلى أخرى وأيضا من متجر إلي آخر ولكن في المتوسط قد تجد سعر هاتف Samsung A51 حوالي 4750 جنية بالعملة المصرية، وفي السعودية قد يكون سعر الهاتف 1200 ريال سعودي، ويمكنك الحصول على الهاتف من خلال المتاجر الإلكترونية أو أماكن بيع الهواتف المحمولة.