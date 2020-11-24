نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر samsung note 10 lite مواصفاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة samsung note 10 lite ، قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هاتفها samsung note 10 lite وهو النسخة المصغرة من هاتف samsung galaxy note 10 التي تم الإعلان عنه في السابق من خلال شركة سامسونج ضمن سلسلة النوت، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات هاتف samsung note 10 lite وسعر نوت 10 لايت في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات samsung note 10 lite

الهاتف يأتي بإبعاد 163.7*76.1*8.7 .

وزن الهاتف يبلغ 199 جرام .

الخامات المستخدمة في تصنيع ظهر الهاتف من البولي كربونيت وإطار الهاتف من المعدن .

يدعم الهاتف شريحتين اتصال من نوع Nano Sim .

الهاتف يدعم القلم ال S Pen كما يدعم القلم الشحن الاوتوماتيكي بداخل الهاتف .

شاشة الهاتف تأتي مسطحة مع عدم وجود انحناءات، ويوجد في الشاشة ثقب صغير للسيلفي من نوع AMOLED .

مساحة شاشة هاتف نوت 10 لايت سامسونج هي 6.7 إنش، بدقة 1080*2400 بكسل .

هي 6.7 إنش، بدقة 1080*2400 بكسل . ذاكرة الهاتف الصلبة تأتي بسعة 128 جيجا بايت، وذاكرة الهاتف العشوائية سعة 8 جيجا بايت .

الهاتف يدعم زيادة المساحة التخزينية حتي سعة 1 تيرا بايت .

يأتي الهاتف بمعالج سامسونج ال Exynos 9810 بتكنولوجيا 10 نانو مع وجود معالج رسومي نوع Mali-G72 MP18 لتقدمة تجربة أداء ممتازة .

دقة الكاميرا الأمامية لهاتف سامسونج هي 32 ميجا بكسل .

هي 32 ميجا بكسل . الهاتف يأتي بكاميرا خلفية ثلاثية، دقة الكاميرا الأولي 12 ميحا بكسل وهي الكاميرا الأساسية للهاتف، الكاميرا الثانية وهي الخاصة بالتقريب ال Telephoto وتدعم المثبت البصري ال Ois، وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل، الكاميرا الثالثة هي الخاصة بالتصوير العريض ال Ultra Wide، وتأتي بدقة 12 ميجا بكسل .

يأتي هاتف نوت 10 لايت سامسونج بفلاش خلفي أحادي نوع ليد .

بفلاش خلفي أحادي نوع ليد . الهاتف يدعم خاصية إلغاء الضوضاء والضجيج إثناء المكالمات وعند استخدام الهاتف بصفه عامه .

يدعم هاتف سامسونج تصوير الفيديوهات بجودة ال 4k بدقة 2160 بكسل، ويدعم التصوير بجودة ال fhd بدقة 1080 بكسل، كما يدعم التصوير بجودة ال hd بدقة 720 بكسل .

تصوير الفيديوهات بجودة ال 4k بدقة 2160 بكسل، ويدعم التصوير بجودة ال fhd بدقة 1080 بكسل، كما يدعم التصوير بجودة ال hd بدقة 720 بكسل . يدعم الهاتف خاصية الواي فاي، كما يدعم ال Duel band, Wi-F Direct, hotspot .

بلوتوث الهاتف يأتي بالإصدار الخامس وهو الإصدار الأحدث، كما يدعم خاصتي ال A2DP, LE .

الهاتف يدعم خاصية ال GPS لتحديد الموقع الجغرافي، كما يدعم أنظمة الملاحة الأخري مثل BDS, GALILEO, A-GPS, GLONASS .

يدعم هاتف note 10 lite مستشعر البصمة الذي يأتي مدمج مع شاشة الهاتف، كما يدعم خاصية بصمة الوجه .

مستشعر البصمة الذي يأتي مدمج مع شاشة الهاتف، كما يدعم خاصية بصمة الوجه . الهاتف يدعم المستشعرات الأخري مثل البوصلة والجيروسكوب والقرب والتسارع .

يأتي في أسفل الهاتف بجوار منفذ ال USB منفذ ال 3.5 ملم الخاصة بسماعات الأذن .

نوع منفذ ال USB هو ال Type C وهو النوع الأحدث .

سعة بطارية الهاتف 4500 مللي أمبير .

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 25 واط .

الهاتف يتوفر باللون الأبيض والأسود واللون الأحمر .

عيوب هاتف samsung note 10 lite

الهاتف يأتي غير مقاوم للماء والغبار .

الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من البلاستيك .

لا يوجد طبقة حماية على شاشة الهاتف .

لا يدعم هاتف note 10 lite لمبه الإشعارات .

لمبه الإشعارات . بصمة الهاتف غير سريعة .

سعر الهاتف

سعر نوت 10 لايت في السعودية 1459 ريال سعودي .

1459 ريال سعودي . samsung note 10 lite سعر في مصر 7800 جنيه مصري .

الآن وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات وسعر هاتف samsung note 10 lite في السعودية .