قشر الرمان يحارب «كورونا»
لطالما عرفت قشور الرمان بقدرتها على محاربة فيروس الإنفلونزا وعدد من الفيروسات الأخرى، إلا أن باحثين من جامعة بانيا لوكا في البوسنة والهرسك بكلية علم العقاقير تحديداً، أجروا دراسةً على مستخلصات قشور الرمان لكشف دورها في محاربة فيروس «سارس كوف 2».
وتبين أنها تحتوي على بوليفينولات البونيكالاغين والبونيكالين التي تتمتع بقدرة هائلة على التفاعل مع أهداف بروتينية محددة، والتمكن من منع دخول الفيروس إلى الخلايا المضيفة.
وكتب الباحثون في الدراسة التي تولى الإشراف عليها الدكتورة ريليا سوروتشيتش: يعتبر البونيكالاغين والبونيكالين مرشحين واعدين لإجراء المزيد من الدراسات المخبرية المتعلقة بمحاربة «كورونا».
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