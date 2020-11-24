نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 12 الجديد بالسعودية والدول العربية ومواصفاته ومميزاته وعيوبه في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون 12 هو واحد من سلسلة هواتف ايفون الجديدة، التي قامت شركة آبل العالمية بالإعلان عنها خلال شهر أكتوبر 2020، وهذه الهواتف تعتبر طفره كبيرة في صناعة الهواتف الذكية، وتشمل هذه السلسلة من الجوالات iPhone 12 Mini، وموبايل iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12 Pro Max، ويحتوي جوال iPhone 12 على مواصفات عملاقة تجعله أقوى الجوالات الموجودة حاليًا بالأسواق، ويحتوي الموبايل على خدمات الدفع الإلكتروني، الفيزا كارت، والماستر كار، والـ AMEX Certified، وسوف نتعرف على سعر ومواصفات وعيوب الهاتف في السعودية والدول العربية، من خلال موقع ثقفني الإخباري.

مواصفات ايفون 12

الجوال يشتمل على إمكانيات ومواصفات كبيرة لا توجد في الجوالات الذكية الأخرى وهى كالآتي:-

الهاتف يعمل بنظام تشغيل IOS14. يأتي iPhone 12 مقاوم للغبار والماء حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة. وزن الموبايل يبلغ 162 جرام، وأبعاده 146.7*71.5*7.4 ملم. الجوال يأتي باللون الأسود والأبيض والأحمر والكورال والأصفر والأزرق. الهاتف مصنوع من مادة الزجاج من الخلف، مع وجود إطار معدني مصنوع من الألمنيوم. يأتي الموبايل بمعالج قوي من شركة آبل من نوع Apple A14 Bionic، سداسي النواة. يحتوي على مستشعرات عديدة منها مستشعر التسارع، والتقارب، والدوران، والبارومتر، والبوصلة. يحتوي على معالج رسوميات من نوع Apple GPU. يأتي بذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجابايت. يأتي بثلاثة أنواع من حيث حجم الذاكرة الداخلية الصلبة، الأول بمساحة 64 جيجابايت، والثاني بمساحة 128 جيجابايت، والثالث بمساحة 256 جيجابايت. لا يدعم التليفون تركيب كارت ميموري. الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس وباقي الشبكات الأخرى الجيل الثاني والجيل والثالث والجيل الرابع. يحتوي الموبايل على 2 فتحة لتركيب شريحتي اتصال، الأول من نوع Nano Sim، والثانية من نوع eSIM. يحتوي الهاتف على واي فاي، ويدعم الهوت سبوت، ويحتوي على أحدث إصدارات البلوتوث. يدعم تحديد المواقع الجغرافية ونظم الملاحة المختلفة من خلال تقنية الـ GPS. يحتوي على تقنية الـ NFC.ويدعم الـ USB. لا يدعم تشغيل راديو FM. يحتوي على ميكروفون ثانوي يستخدم في عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف. يدعم الموبايل مكبر صوت ستيريو.

مواصفات شاشة iPhone 12

تأتي الشاشة بمواصفات كبيرة لا توجد في أي تليفون ذكي أخر وهى كما يلي:-

حجم شاشة هاتف ايفون 12 الجديد 6.1 بوصة.

الجديد 6.1 بوصة. تستحوذ الشاشة على 87.1% من واجهة الجوال.

الشاشة من نوع Super Retina XDR OLED كابتسيف.

تعمل شاشة الهاتف باللمس المتعدد، وتحتوي على 16 مليون لون.

دقتها 2532*1170 بكسل.

تدعم الشاشة أبعاد العرض الجديد 19.5:9.

كثافة بكسلات الشاشة 457 بكسل لكل بوصة.

توجد بالشاشة طبقة حماية ضد الخدوش والزيوت من طلاء Oleo Phobic.

تدعم الشاشة تقنية الـ HDR10 +، وتدعم نغمات حقيقية.

مواصفات كاميرا ايفون 12

يحتوي التليفون على كاميرتان أماميتان، وكاميرتان خلفيتان مواصفاتهم كما يلي:-

الكاميرا الخلفية مزدوجة، دقة الكاميرا الأولى 12 ميجا بكسل عريضة، وتدعم المثبت البصري، والـ PDAF، والثانية دقتها 12 ميجا بكسل عريضة جدًا، بزاوية 120 درجة. تدعم كاميرات iPhone 12 التركيز التلقائي، وتحتوي على فلاش ليد رباعي. تدعم خاصية الـ HDR والتصوير البانوراما. تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 2160 بكسل، والتصوير بجودة 1080 بكسل. الكاميرات الخلفية تدعم تسجيل فيديو Dolby ViSion، وتدعم تسجيل صوت ستيريو. الكاميرا الأمامية السلفي ثنائية، دقة الأولى 12 ميجا بكسل والثانية TOF 3D.

مواصفات بطارية Apple iPhone 12

تأتي البطارية بقدرات كبيرة وبيانها كالآتي:-

تبلغ سعة البطارية 2815 مللي أمبير.

البطارية غير قابلة للإزالة من مكانها.

البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.

شاحن الموبايل يباع منفصل ولا يوجد بعلبة الهاتف.

الهاتف يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات.

مميزات هاتف آبل ايفون 12

هناك بعض المميزات العديدة التي يحتوي عليها الهاتف وهى كالآتي:-

يأتي الجوال بتصميم رائع وجميل. الموبايل يأتي مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68. يأتي الهاتف بأحدث معالجات شركة آبل الأمريكية ويطلق عليه اسم Apple A14 Bionic وهذا المعالج موجود في iPhone 12 Pro، وهاتف iPhone 12 Pro Max. سعة بطارية الهاتف كبيرة تسمح لعمل الجوال لفترات طويلة. كاميرات آبل تعتبر من أهم مزايا الجوال وتتصف بدقة التصميم.

عيوب iPhone 12

يحتوي الجوال على بعض العيوب وهى كالآتي:-

يحتوي الموبايل على نتوء تستحوذ على جزء كبير من الشاشة.

بطارية التليفون المحمول لا يمكن إزالتها من الهاتف.

لا تحتوي علبة الهاتف على الشاحن السريع، ويتم شرائه منفصلًا عن الجوال.

لا يدعم الهاتف تشغيل راديو FM.

لا يدعم الموبايل تركيب كارت ميموري (ذاكرة خارجية).

سعر ايفون 12 بالسعودية والدول العربية

سوف نتعرف مع حضراتكم على سعر iPhone 12 بالسعودية والدول العربية وهى كما يلي:-