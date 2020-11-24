نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر اوبو رينو 4 برو بالسعودية والدول العربية وعيوب الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة اوبو رينو 4 برو ، هو النسخة الأعلى والأغلى من سلسلة هواتف شركة اوبو الجديدة ، وتوجد النسخة العادية من الهاتف ويطلق عليها اسم Oppo Reno 4، وتعتبر هواتف اوبو من الهواتف المعروفة في منطقة الشرق الأوسط، ويمتلكها الكثيرين من المواطنين في مصر ودول الخليج العربي، والهاتف يدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات، ومعدل تحديث الشاشة 90Hz، مثل أغلب هواتف هواوي وهواتف آبل الجديدة، وسوف نتعرف من خلال مقالينا هذا على مواصفات وسعر وعيوب الهاتف.

مواصفات اوبو رينو 4 برو

يمتلك الموبايل الكثير من المزايا والإمكانيات الرائعة ويحتوي على المواصفات التالية:-

مقياس شاشة الهاتف يبلغ 6.5 بوصة، والشاشة من النوع سوبر اموليد. تبلغ دقة الهاتف 2400*1080 بكسل. يأتي التليفون المحمول بمعالج رسوميات من نوع ادرينو 618. يحتوي الهاتف على معالج من نوع كوالكوم سناب دراجون 720G. الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 32 ميجا بكسل. الكاميرا الخلفية تحتوي على أربع كاميرات تأتي بدقة 48+8+2+2 ميجا بكسل. الجوال يتمتع باللون الأبيض والأسود. يحتوي الموبايل على بطارية بقدر 4000 مللي أمبير. وزن الهاتف خفيف ويأتي بوزن 161 جرام وهو مريح جداً في حمله. سطوع الشاشة رائع للغاية وجميل ويأتي بمعدل 500 شمعة مما يجعل الإضاءة جيدا. الهاتف يحتوي على ذاكرة عشوائية صلبة بسعة 8 جيجا بايت من نوع LPDDR4X وهى تعطي القدرة على فتح جميع التطبيقات. الجوال يحتوي على منفذ جاك 3.5 ملم لسماعات الأذن. الهاتف يدعم جميع المستشعرات التقارب والتسارع والبوصلة. الجوال يحتوي على خاصية الراديو FM. يمتلك الهاتف شحن بقوة 65 وات وهى سرعة ممتازة لشحن الهاتف.

عيوب هاتف Oppo Reno 4 Pro

يحتوي الهاتف على بعض العيوب وهى كما يلي:-

الجوال مصنوع من البلاستيك، والفون رغم أنه ضد الكسر لكن قابل للخدش.

تأتي حواف الهاتف منحنيه قد لا تكون الأفضل لأنها تغطي مساحة كبيرة من الشاشة وهذه ليس الأفضل.

الموبايل يمتلك معالج لا يتناسب مع سعر الجوال .

صوت سماعات الهاتف جيدة، ولكن لا توجد به سماعات استيريو.

لا يحتوي الهاتف على الشحن اللاسلكي.

سعر هاتف اوبو رينو 4 برو

سوف نتعرف على سعر Oppo Reno 4 Pro في مصر والسعودية وهو كالتالي:-