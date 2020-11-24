كيف تلعب Free fire على الجوال والكمبيوتر والحصول على جواهر مجاناً

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عمر شويل - جدة كيف تلعب Free fire على الجوال والكمبيوتر ،لعبة فري فاير هي وأحدة من اشهر وألمع أللعاب القتال وجمع الأسلحة والتي تم إصدارها في 4 ديسمبر 2017 والتي أطلقتها شركة غارينا وأسمتها Garena Free Fire، والتي حصدت على أعداد مذهله في التحميل حيث حققت لعبة فري فاير 500 مليون تحميل لأجهزة الأندرويد في فبراير 2019 وحققت أرباحاً أكثر من مليار دولار في العالم وأصبحت من أكثر الألعاب توسعاً وإنتشاراً وأكثر شعبية على مستوى العالم. فكرة لعبة فري فاير تجميع عدد 50 لاعباً ليهبطوا في مكاناً واحد ويبدأوا في البحث عن الأسلحة لقتل الأعداء والخصوم في الجزيرة. يمكن للاعب أن يختار المكان الذي يريد أن يهبط عليه بإستخدام المظلة خاصته. سيكون اللاعب أعزلاً تماماً وعليه البحث عن الأسلحة التي تساعده على النجاه. هناك عربات يمكن أن يستقلها اللاعب ويتم التنقل بها ودهس اللاعبين الآخرين. توجد منطقتين وهما المنطقة الآمنه والحمراء، المنطقة الآمنه وهي منطقة الجزيرة ستعطي إشارة تحذير للاعب أن المنطقة الآمنه ستنكمش وعلى اللاعب أن يكون بداخلها لتفادي الموت، وأما المنطقة الحمراء والتي يجب على اللاعب تفاديها حتى لا يتم كشف موقع اللاعب للأعداء. وتبقى اللعبة مستمرة حتى يتبقى باللعبة لاعب واحد فقط. كيف تلعب Free fire على الجوال والكمبيوتر يمكن تحميل لعبة فري فاير على جهاز الكمبيوتر من خلال إستخدام المحاكيات وذلك عن طريق تحميل برامج تشغيل رسومات محدثة من المايكروسوفت أو شرائح مع معالج Intel أو AMD.

تحميل لعبة فري فاير على جهاز محمول ولكن بشرط أن يكون من الهواتف الذكية التي تدعم نظام تشغيل أندرويد. كيفية الحصول على جواهر مجاناً في لعبة فري فاير الدخول على تطبيق جوجل بلاي وتحميل برنامج Google Opinion Reward لتحصل على إستطلاعات كل يوم لتحصل على رصيد مجاني لشراء الجواهر. يمكن من خلال لعبة فري فاير تحويل العملات الذهبية إلى جواهر فمثلاً إذا كان لدى اللاعب 1000 قطعة ذهبية سيحصل على 1000 ماسة. الترويج لبعض التطبيقات والإعلان عنها وهي ما تسمى بالإحالات وتكسب من وراءها لشراء جواهر.

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