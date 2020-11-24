تحذير.. نقص فيتامين B12 يهدد عظامك بالهشاشة

تحذير.. نقص فيتامين B12 يهدد عظامك بالهشاشةحذرت دراسة علمية من أن نقص فيتامين B12 قد يتسبب في مجموعة من المشكلات الصحية للإنسان من بينها هشاشة العظام.

وبحسب صحيفة "إكسبريس"، فإن فيتامينB12 عنصرا غذائيا ضروريا، يساعد في تقوية الجسم بإبقاء خلايا الدم والأعصاب في حالة صحية ويساعد في تكوين الحمض النووي في جميع الخلايا.

وأثبتت الأدلة وجود ارتباط بين انخفاض مستويات B12 وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ويرجع الباحثون القائمون على الدراسة هذا الارتباط إلى الدور الذي قد يلعبه فيتامين B12 في تكوين العظام.

ووجدت الدراسة أن الرجال الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين B12 تكون كثافة معادن العظام لديهم أقل بشكل ملحوظ (BMD) في منطقة الورك، والنساء في العمود الفقري، وذلك مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أعلى من الفيتامين.

وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 الأخرى، "لون أصفر شاحب على جلدك، والتهاب اللسان واحمراره، وقرحة الفم، الإحساس بالوخز، وتغييرات في طريقة مشيك وحركتك، واضطراب الرؤية، والتهيج، والكآبة".

ويتواجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في مجموعة متنوعة من الأطعمة الحيوانية ويضاف إلى بعض الأطعمة المدعمة.

وتشمل المصادر الجيدة لفيتامين B12 "اللحوم وسمك السلمون وسمك القد والحليب ومنتجات الألبان الأخرى والبيض".