نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات و سعر بلايستيشن 5 الجديد.PlayStation5|| مميزات وموعد نزول بلايستيشن 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات و سعر بلايستيشن5 تحمل أجهزة البلايستيشن الكثير من الخواص والمميزات الرائعة للغاية عن طريق القيام بتشغيلها من خلال أقراق الدي في دي بدقة عالية، وكل ذلك توفره لك أجهزة البلايستيشن منذ أن تم إطلاق جهاز بلايستيشن 5 المؤكد أن أجهزته الجديدة تأتي بالكثير من المزايا المتفوقة، حيث كشفت شركة سوني أن جهاز بلايستيشن الجديدPlayStation5 يحمل ألعاب حصرية ومتطورة بجهاز الجيل الجديد، والتي تستطيع من تشغيل الألعاب بدقة كبيرة، ومع وحدة معالج رسوميات، وصرحت عن شكل الجهاز الجديد وما يحمله من معدلات وقوائم في مواقع الانترنت، ونحن اليوم سوف نتحدث عن ما يحمله الجهاز من مواصفات رائعة. مواصفات و سعر بلايستيشن 5 الجديد أوضحت شركة سوني بالبث المباشر التي قامت للإعلان عن تفاصيل جهاز بلايستيشن 5، أنه يستطيع تشغيل الألعاب بدقة عرض 4k إلى جانب أنه يدعم جميع ألعاب الإصدار السابق له بلايستيشن 4، ولكنه مزود بوحدة لمعالجة الرسوميات Radeon Navi GPK، ومعالج ثماني النواة، من انتاج شركة amd بمعمارية 7 نانومتر، كما أنه يدعم اقراص تخزين من نوع ssd ، كما أنه يتم العمل من خلال تقنية hdr، وكل ذلك متوفر في أجهزة بلايستشين 5، ومن الممكن أن نكشف به أيضاً أن الإصدار يكون أكثر تقدم عن الإصدارات السابقة، وبالأخص أن ألعاب الإكس بوكس الجديدة تعمل من خلال هذه التقنيات بالوقت الحالي فمن المتوقع أن الإصدار الجديد يدعم هذه التقنيات. سعر جهاز بلايستيشن 5.PlayStation5 لن تعلن الشركة عن سعر جهاز بلايستيشن 5 حتى وقتنا هذا، ولكن من المتوقع أن السعر سوف يصل إلى 500 دولار أمريكي فيما يعادل 8750 جنيه مصري، بسعر مقرب من جهاز بلايستيشن 4 الذي قد إصداره ويشابه من حيث المميزات وقد تم طرحه في الأسواق بسعر 400 دولار أمريكي.

حتى وقتنا هذا، ولكن من المتوقع أن السعر سوف يصل إلى 500 دولار أمريكي فيما يعادل 8750 جنيه مصري، بسعر مقرب من جهاز بلايستيشن 4 الذي قد إصداره ويشابه من حيث المميزات وقد تم طرحه في الأسواق بسعر 400 دولار أمريكي. ولكن قد كشفت شركة أمازون أن سعر وحدة الألعاب المقدمة لجهاز بلايستيشن الجديد 599.00 جنيه استرليني، فيما يعادل 760 دولار أمريكي، ولكن قامت بحذف السعر من قائمة الأسعار من جديد بعد أن تم اختراق أكبر مخازن شركة أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية، أثناء عمليات التظاهر التي شهدتها أمريكا.

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