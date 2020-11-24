نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية انشاء اعلان ممول على جوجل بشكل احترافي وناجح 100 % لتسويق خدماتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر أفضل طريقة لترويج منتجاتك أو تسويق خدماتك هي اعلان ممول على جوجل، أو اعلان على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام مثل فيس بوك وانستقرام وتويتر وغيرها، وفي وقتنا الحاضر وبسبب التطورات التكنولوجية أصبح الترويج لخدماتك لا يحتاج لشركات كبيرة أو مبالغ طائلة، بل أصبح بإمكانك نشر اعلان في قوقل بأقل الإمكانيات وبالقيمة المالية التي تحددها وفقا لنوع الإعلان ومدة ظهوره، لذلك أصبح أصحاب المشروعات الصغيرة والتجار يلجئون لإنشاء اعلان على جوجل ادورد وتحديد الأشخاص المستهدفين لضمان نجاح حملتهم الإعلانية، ولذلك سوف نوضح لكم في موضوعنا اليوم أفضل طريقة لتنزيل اعلان في قوقل أو عمل اعلان ممول في جوجل.

عمل اعلان ممول على جوجل بشكل احترافي وناجح

شركة جوجل تعد أهم شركة في مجال الإعلانات، فإذا كنت تمتلك شركة أو منتج وتريد الإعلان عنه فإن شركة جوجل أفضل منصة إعلانية لعمل اعلان ممول يستهدف الجمهور الذي يهتم بالخدمات المشابهة لخدمتك، ومن خلال نشر اعلان في قوقل تستطيع استهداف العميل بنسبة 100 %، حيث يتمكن العميل من الوصول لشركتك أو الإعلان الخاص بك على الفور عن طريق البحث، وسوف نتناول اليوم الطريقة الأفضل لإنشاء اعلان ممول على جوجل بشكل احترافي مهما كانت نوع المؤسسة أو الخدمة التي تريد الإعلان عنها، وذلك عن طريق إحدى خدمات شركة جوجل وهي جوجل ادورد.

خطوات انشاء اعلان مُمول في قوقل

إذا كنت تريد انشاء اعلان في قوقل واستهداف العملاء المهتمين بمنتجاتك أو خدماتك، والحصول على أفضل نتيجة وأقصى استفادة من وراء حملتك الإعلانية على جوجل، فعليك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

يتم كتابة جملة إعلانات جوجل أو جوجل ادورد داخل صندوق البحث الخاص في جوجل، ثم يتم البحث عنها والضغط على النتيجة الأولي في البحث، سنلاحظ ظهور صفحة جديدة تتحدث عن الهدف الرئيسي من الإعلان. يتم الضغط على الوضع المُخصص وسنلاحظ ظهور صفحة جديدة. تظهر عدة خيارات وعليك الضغط على إنشاء حملة مُخصصة بدون إرشادات، وسنلاحظ ظهور عدة خيارات لأنواع متعددة من الإعلانات، وسوف نتحدث عنها في نهاية موضوعنا. يتم الضغط على خيار شبكة البحث، ثم الضغط على متابعة. يتم تسمية الإعلان ثم سنلاحظ ظهور أيقونة شركاء شبكة البحث، يتم الضغط عليها لإلغائها، وسنلاحظ أيضا ظهور أيقونة الشبكة الإعلانية، ويتم اختيارك لها أو لا حسب ما تختاره في إظهار اعلان قوقل في مواقع أُخرى وإعلانات أدسنس أم لا. الخطوة التالية هي تحديد مناطق ظهور الإعلان، حيث يتم اختيار مناطق معينة يتم فيها إظهار الإعلان سواء كانت دولة أو أكثر، ثم يتم تحديد اللغة. بعد ذلك يتم تحديد الميزانية التي تريد دفعها بشكل يومي من أجل عمل اعلان ممول على جوجل، كما تستطيع إضافة رقم الهاتف من خلال إضافة المكالمات، ثم يتم الضغط على متابعة. يتم كتابة الكلمات الرئيسية التي يعتمد عليها اعلان قوقل، والتي عند البحث عنها يتم إظهار الإعلان للعميل فوريا، وسنلاحظ أيضا إظهار متوسط عدد النقرات يوميا، ثم يتم الضغط على متابعة. يتم وضع الموقع ثم إضافة العنوان الأول وكذلك العنوان الثاني والثالث، بالإضافة إلى وضع الوصف الأول والثاني وهو ما سيظهر أمام العميل. يتم تأكيد البيانات وإرفاق البيانات الإضافية من الرقم الشخصي ورقم البطاقة الائتمانية وغيرها، ثم يتم يتم مراجعة الطلب في مدة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين، حيث يتم استلام بريد الكتروني بالموافقة على طلبك بعمل اعلان ممول على جوجل.

أنواع اعلانات جوجل ادورد

تتعدد أنواع اعلانات جوجل ادورد حيث تستطيع اختيار أيضا نوع اعلان ممول جوجل الذي تفضله وفقا لأهدافك من الحملة الإعلانية، وعند الضغط على إنشاء حملة مُخصصة بدون إرشادات لعمل اعلان ممول على جوجل يظهر لك الأنواع التالية من الإعلانات:

النوع الأول هو شبكة البحث والتي تُعد أحد أفضل طرق نشر اعلان في قوقل وأكثرهم نجاحا، حيث يتم ظهور الإعلان فور البحث عنه في جوجل.

وأكثرهم نجاحا، حيث يتم ظهور الإعلان فور البحث عنه في جوجل. النوع الثاني من الإعلانات هو الشبكة الإعلانية وهي ظهور أعلانات جوجل داخل بعض المواقع.

النوع الثالث هو الفيديو ويتم اختياره في حالة إذا كان الإعلان على هيئة فيديو.

النوع الرابع هو التطبيق وهو في حالة تواجد تطبيق على جوجل بلاي أو أب ستور يتم الترويج له من خلال اعلان ممول على جوجل بشكل احترافي وفعال.

وبذلك نكون قد انتهينا من موضوعنا اليوم حول طريقة تنزيل اعلان في قوقل، والطريقة الأفضل لإنشاء اعلان ممول على جوجل وتحقيق أفضل نتيجة وأقصى استفادة ممكنة من وراء الحملة الإعلانية، وأوضحنا أنواع اعلانات جوجل ادورد وخطوات انشاء اعلان على جوجل بشكل ناجح وفعال.