نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات iPhone 11 Pro جميع مميزات وعيوب ايفون 11 برو في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة أبل هاتفها المميزة iPhone 11 Pro الهاتف الذي يأتي بإمكانيات رائعة ومتطورة بشكل كبير عن الإصدار السابق ويعد هاتف آيفون 11 برو من الهواتف الرائعة التي استطاعت أن تحقق نسبة مبيعات كبيرة جِدًّا بعد إصدارها رسميا في جميع الدول ويحتاج الكثير من محبي هواتف آيفون إلي معرفة مواصفات ومميزات هاتف ايفون 11 برو ومعرفة مميزات وعيوب الهاتف وهو ما نقدمه لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني.

مواصفات iPhone 11 Pro

أصبح هاتف iPhone 11 Pro أحد أفضل سلسلة هواتف آيفون الحديثة التي استطاعت أن تحقق نجاح كبير جداً وأن ينال على تقييمات إيجابية من جانب المستخدمين مما ساعدة في أن يظل من الهواتف الرائعة التي وفرتها شركة أبل وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الإصدارات الحديثة التي أطلقتها شركة أبل خلال السنوات القليلة الماضية ولكن مازال هاتف iPhone 11 Pro يمتلك شعبية كبيرة جداً ويبحث عنه الآلاف يوميا ومن أهم مواصفات الهاتف التي تقدمها شركة أبل هي:

تأتي شاشة الهاتف بتصميم رائع ومصنوعة من النوع سوبر ريتينا XDR وتعمل بدقة عرض 1125×2436.

معالج الهاتف قوي جداً ومن المعالجات الرائعة التي تعطي الهاتف أداء عالي وسرعة كبيرة وهو من النوع ابل A13.

يتوفر الهاتف برامات 4 جيجا بايت رام مما يعطي الهاتف سرعة كبيرة في الأداء.

يتوفر iPhone 11 Pro بعدة مساحات تخزينية مختلفة النسخة الأولي متوفرة بسعة 64 جيجا بايت والثانية بسعة 256 جيجا بايت والثالثة بسعة 512 جيجا بايت.

يمتلك الهاتف كاميرا خلفية بها ثلاث عدسات بدقة تصوير 12+12+12 ميجا بيكسل مما يساعدك على التقاط الصور بدقة واحترافية كبيرة جداً.

الكاميرا الأمامية للهاتف تعمل بدقة 12 ميجا بكسل مع كاميرا أخرى من النوع TOF 3D.

تأتي البطارية بسعة مميزة ومناسبة فهي بسعة 3046 ملي أمبير.

مميزات iPhone 11 Pro

يأتي هاتف ايفون 11 برو بإمكانيات رائعة ساعدت الهاتف في التفوق والظهور بشكل مميز عن الهواتف السابقة، واستطاع بالفعل الهاتف أن يحقق نسبة مبيعات كبيرة في أشهر قليلة بعد إصداره في شهر سبتمبر 2019 وعلى الرغم من مرور عام على إصدار الهاتف وإطلاق شركة أبل هواتف حديثة ولكن مازال هذا الأفضل من أفضل النسخ التي أطلقتها الشركة، ومن المميزات الرائعة التي ساعدت الهاتف في الانتشار وأن ينال على إعجاب الكثير هي:

شاشة الهاتف ذات إضاءة قوية جداً وتعمل بدقة عالية فهي مشبعة بالألوان مما يعطيها دقة عالية. تحتوي شاشة هاتف iPhone 11 Pro بطبقة تساعد في حماية الهاتف من الخدوش والأتربة. يأتي الهاتف مصنع بإطار رائع للغاية مصنوع من الأفلاذ والتي تساعد الهاتف في مقاومة الصدمات والكسور والصدأ هاتف ايفون 11 برو هو مقاوم للمياه ولكن لمدة معينة وهي نصف ساعة فقط وبعمق لا يزيد عن 2 متر. يمكنك استخدام شريحتين على الهاتف واحدة بنظام النانو والأخرى بنظام الشريحة الإلكترونية. يوفر الهاتف أداء وسرعة كبيرة في استخدام الهاتف ويمكنك تشغيل الألعاب ذات الإمكانيات العالية مثل لعبة فرى فاير ولعبة ببجي وألعاب الموبايل التي تحتاج إلى إمكانيات موبايل مميزة. يدعم هاتف iPhone 11 Pro خاصية التصوير البطيء والتصوير الليلي مع إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة 4K. من المميزات الرائعة المتوفرة في الهاتف هي دعم الهاتف خاصية الشحن السريع.

عيوب ايفون 11 برو

تعرف هواتف آيفون بأنها تتوفر بأسعار مرتفعة مقارنة بالهواتف الأخرى التي تمتلك نفس الإمكانيات وبأسعار أقل ولكنها تابعة لنظام اندرويد وليس ابل

لا يمكنك استخدام كارت ميموري في هاتف iPhone 11 Pro فهو يتوفر بسعة تخزين داخلية فقط.

لا يمتلك الهاتف بصمة الأصبع ولكنه يقتصر على بصمة الوجه فقط.

بطارية الهاتف قد لا تكون هي الأفضل لدى البعض فهي لن تعمل معك ليوم كامل.

لا يدعم الهاتف خاصية دعم الشبكات الحديثة مثل شبكة 5G.

سعر iPhone 11 Pro

في مصر يتوفر هاتف آيفون 11 برو نسخة 64 جيجا بايت سعة تخزينه حوالي 29 ألف جنية مصري ونفس النسخة هذه تتوفر في السعودية بسعر 4237 ريال سعودي وتختلف أسعار الهاتف من متجر إلى أخر وأيضا تختلف أسعار النسخ كلما أردت الحصول على هاتف يمتلك سعة تخزينية أعلى سوف يرتفع سعر الهاتف.