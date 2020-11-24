نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية موبايلي 5g وجميع المحافظات التي تتوافر بها خدمات 5g في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغطية موبايلي 5g وجميع المحافظات التي تتوافر بها خدمات 5g، تقنية الجيل الخامس تعتبر هي أحدث تقنية وأكثرها من حيث التطور في الاتصالات والتكنولوجيا وتتواجد داخل المملكة العربية السعودية وعند مقارنتها بال 4g وهي تكنولوجيا الجيل الرابع نجد أنها تتميز بسرعتها الهائلة بالإضافة إلى سهولة الاتصال والكفاءة العالية، كما أن السعة لشبكة هذه التقنية كبيرة وإذا قمت بمشاهدة الأفلام والتصفح على الانترنت ستجد أنا سرعتها عالية في التصفح بالإضافة إلى السرعة الهائلة في تحميل الفيديوهات حتى وإن كنت في مكان مزدحم وهذا يجعلك تتصفح بمتعة وسهولة.

خريطة تغطية موبايلي 5g وطريقة معرفة الخريطة

يمكنك التعرف على الخريطة الخاصة بتغطية موبايلي عن طريق الموقع الرسمي لشركة موبايلي حيث تم تغطية الكثير من الأماكن داخل المملكة العربية السعودية، ولكن هذا ليس في جميع المناطق هذا نسبة إلى المساحة التي تم توفرها، كما أنه بإمكانك الحصول على خريطة تغطية الجيل الخامس بالخطوات التالية:

أولاً عليك تسجيل الدخول إلى الاختبار الموجود على موقع موبايلي “اختبار التغطية”.

اختر المدينة وكذلك الحي الذي تتبع له.

بعد ذلك اختر خدمة الجيل الخامس.

تلقائياً يتم تحديد الموقع الذي تم تغطيته بالخدمة في المنطقة التي اخترتها والمكان الذي تتواجد به.

ما هي المدن التي توجد أو تتوفر بها خدمة الجيل الخامس وخدماتها

تم إتاحة خدمة الجيل الخامس وتوفيرها في الكثير من المدن داخل المملكة العربية السعودية حيث تتميز بسرعة عالية الانترنت وتصفح عالى أيضاً بالإضافة إلى تقديم الخدمات بالاسعار المناسبة للجميع داخل مجموعة من المدن وهذه المدن مثل: