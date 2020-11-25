نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة الفرق بين PS5 العادي والإصدار الرقمي PS5 Digital Edition في المقال التالي

عمر شويل - جدة معرفة الفرق بين PS5 العادي و الإصدار الرقمي PS5 Digital Edition ، Play station 5 تم طرح هذا الجهاز في الأسواق بشكل رسمي بعد أن تم اصدار أجهزة PS5 وهما PS5 Digital Edition وPS5 العادي حيث يحتار العديد من الاشخاص المستخدمين بين هذا الاصدار ويريدون معرفة أيهما أفضل في المميزات حتى يتمكنوا من شراء الجهاز لأن العديد من الأشخاص لا يعلمون جميع المميزات المتوفرة في هذه الأجهزة وأيهما أفضل على حسب احتياجات طفلك، لهذا سوف نوضح لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادم.

مواصفات مشتركة بين PS5 وPS5 Digital Edition

هذا الاصدارين يوجد فيهما وحده المعالجة المركزية والتي يتم تسجيلها بصناعه 3.5جيجا هرتز بجانب وجود وحدة معالجة الرسومات AMD RDNA 2 المخصصة مع 10.28 تيرا فلوب و36 مع تواجد وحدات حسابية مسجلة بسرعة 2.23 جيجا هرتز، بالإضافة إلى وجود ذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت، و825 ​​جيجابايت كـ هارد تخزين من نوع SSD السريعة.

قرص التخزين الهارد و مشغل Blu-ray 4K

PS5 Digital Edition

جهاز PS5 Digital Edition عدم وجود قرص تخزين SSD وبالتالي لا تستطيع الحصول على أي لعبة من خلال متجر PlayStation لأن وحدة التحكم لا يوجد فيها أقراص مركزية للتنزيل الرقمي ولا يوجد نسخ مادية من الألعاب على PS5 Digital Edition.

PS5 بالنسبة اصدار PS5، يوجد فيه وحدة التحكم المجهزة بقرص التخزين “الهارد” وتقوم بتخزين الألعاب وملفات الوسائط على وحدة PS5 ويوجد فيها أيضا محرك الأقراص الضوئية هو أيضًا مشغل Blu-ray يدعم فيديو 4K.2.